За увольнение людей предпенсионного возраста посадят?

В Министерстве труда предложили вводить уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Проект документа представят участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в течение месяца. Предложение поступило в ходе общественного обсуждения.

Предлагается включить защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. Они и должны будут проводить целевые проверки, чтобы узнать, соблюдаются ли права работников.

Минтруд также предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по взаимному соглашению. А службы занятости должны сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду и помогать людям, оставшимся без работы, в поиске нового места трудоустройства.