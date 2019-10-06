Зачем Динской новые мусорные площадки? Ответ администрации

В станице Динской сейчас активно устанавливаются площадки для сбора твердых бытовых отходов. В некоторых местах люди довольны тем, что территория облагораживается, в других — динчане противятся установке этих площадок.

Журналист «РВС» пообщался с заместителем начальника управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики Михаилом Захаровым, чтобы узнать, что для станицы даст установка данных сооружений.

Всего на территории Динской 199 мест размещения ТБО. В данный момент ведется установка 37 площадок.

«Вместо старых контейнеров появятся новые благоустроенные площадки, они будут оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора. Данные меры позволят улучшить санитарный облик райцентра.

Кроме того, появление мусорных площадок позволит увеличить срок эксплуатации контейнеров. Когда баки стоят просто на земле, то в них значительно чаще ломаются колеса от передвижения к мусоровозу, от неровной поверхности емкости заваливаются, мусор при этом может рассыпаться по прилегающей территории», - объяснил Михаил Захаров.

Строительство контейнерных площадок будет завершено до конца 2019 года.

Как сообщили в администрации, они устанавливаются с учётом сложившейся застройки в соответствии с нормами СанПиН.