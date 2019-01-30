Зачем в банке делают видео и запись голоса клиентов?

В редакцию «РВС» обратилась динчанка, которая рассказала, что в отделении Сбербанка собирают биометрические данные. «Сотрудники делают видеозапись и запись голоса. Я не совсем поняла, для чего это нужно и является ли это обязательной процедурой», - сообщила женщина.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, биометрия как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу) является надежной формой защиты данных от мошенников, так как биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕБС, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в защищенной базе данных «Ростелекома».

Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) жестко регламентирован. В частности, в пакете информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка.

Биометрия - это установление личности человека по его уникальным чертам (например, по лицу и голосу).

Сбербанк использует комплексные методы аутентификации, и система распознавания по голосу или лицу является одним из способов аутентификации реализуемых в рамках Единой системы аутентификации Сбербанка (ЕСА). Данная система обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах, позволит ускорить обслуживание, сделать его удобнее и значительно повысить безопасность. Технология надёжно защищает от мошенничества, связанного с "кражей личности" и предотвращает несанкционированный доступ к счету, даже если мошеннику удалось завладеть паспортом и персональными данными клиента.

При наличии у клиента подключенной опции распознавания его голоса или лица:

- в контактном центре банка: система узнает клиентов по голосу, больше не нужно вспоминать кодовое слово и называть персональные данные;

- в офисах банка : система распознает лицо клиента, что позволяет улучшить защиту от мошенничества.

Обслуживание по биометрии может происходить двумя способами: подтверждение личности с помощью паспорта, карты и распознавания по лицу или только с помощью паспорта и распознавания по лицу.

Сбербанк использует лицевую биометрию в кредитном процессе уже около пяти лет. На протяжении последних двух лет в банке активно проводились пилоты и изучались биометрические технологии для более широкого применения внутри банка. Масштабное внедрение опции распознавания голоса и лица в банке началось в этом году.

Для начала использования распознания голоса в контактном центре необходимо подписать согласие на обработку биометрических данных в любом офисе Сбербанка. При следующем звонке в контактный центр будет автоматически создан биометрический шаблон голоса: в сервисе самообслуживания клиенту предложат произнести набор цифр от 0 до 9 и от 9 до 0, либо при разговоре с оператором голос клиента будет записан автоматически. Кроме того, сдать слепок голоса и лица возможно в более чем 6000 отделений банка. Эта услуга добровольная и бесплатная.

Услуга доступна для всех клиентов Сбербанка на всей территории России.

Для начала использования распознания и идентификации лица при проведении операций в офисах банка необходимо подписать согласие на обработку биометрических данных, сфотографироваться и записать голос в одном из бизнес-офисов Сбербанка. Уже сейчас можно зарегистрировать свой биометрический шаблон.

В настоящий момент создать шаблон для распознавания лица и последующей идентификации возможно в более чем 6000 отделений банка.

На качество распознавания влияют: освещение, головные уборы, аксессуары, солнечные очки, шарфы и т. д.

СМС об успешной регистрации биометрии будет направлено на номер телефона, который указан как основной телефон для связи в системах банка.

Идентификация по лицу и голосу является дополнительной и бесплатной опцией для клиентов Сбербанка, которая позволяет повысить скорость обслуживания, удобство и безопасность финансов. Эту опцию можно подключить только на основании письменного согласия клиента, оформленного в офисе банка или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".

При этом клиенты банка могут продолжать пользоваться классическими и привычными способами идентификации и аутентификации.

В согласии на обработку персональных данных также говорится, что клиент дает согласие на обработку изображения лица, рисунка вен ладони, отпечатка пальцев и т. д.

На текущий момент в Единую систему аутентификации Сбербанка встраивается два типа распознаваний – голоса и лица. Принцип Сбербанка - использование надежных, современных методов аутентификации и их постоянное совершенствование с целью улучшения качества обслуживания, поэтому возможно развитие и других перспективных направлений по идентификации и аутентификации клиентов.

Подключение опции дополнительной идентификации возможно с согласия клиента (письменного или в "Сбербанк онлайн"), возраст которого на момент обращения больше 18 лет, который является владельцем активной дебетовой карты Сбербанка, в т. ч. карты Momentum (карту не обязательно иметь с собой). В дальнейшем регистрация станет доступной также для клиентов, у которых дебетовой карты нет.

Использование биометрических технологий при идентификации и аутентификации в Сбербанке выполняется строго в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым банк не применяет методы обработки биометрических данных письменного согласия клиента.

Срок хранения биометрических данных составляет 50 лет.

Уникальные данные для распознавания клиентов шифруются (даже если кто-то похитит базу, получить к ним доступ будет невозможно). Более того, они хранятся без привязки к конкретному клиенту в защищенной сети банка, не имеющей прямого доступа в Интернет.

Биометрические шаблоны, собранные Сбербанком, используются исключительно внутри банка, не передаются другим компаниям и в сторонние системы.

На данный момент Сбербанк анализирует потенциал и возможность развития сервиса с другими партнерами.

Чтобы отказаться от использования биометрии, необходимо оформить заявление на отзыв согласия на обработку биометрических персональных данных в любом офисе банка. Срок рассмотрения - не более 10 рабочих дней.