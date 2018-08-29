Зачем в Динскую реку сбрасывается известь?
В нашу редакцию обратился обеспокоенный житель станицы Динской. Он рассказал, что совсем недавно заметил большую кучу непонятного серого вещества на берегу реки Кочеты в Комсомольском парке. По его словам, это была известь, причем совсем свежая, так как она еще сырая. Также он поделился фотографиями.
На фотографиях видно, что большая куча извести свалена практически в воду, и что она уже достаточно сильно растворилась в реке. Также примечательно, что возле кучи находится труба слива, из которой идет большой напор воды. Вода подмывает известь, что способствует ее распространению в реке.
Выяснилось, что это не первое обращение жителей Динской в нашу редакцию с таким вопросом. Все следы привели на сахарный завод — именно оттуда доставляют и сваливают известь.
Мы связались с представителем сахарного завода Динской и попросили прокомментировать ситуацию. Оказывается, что в администрации Динского поселения в курсе этой ситуации, и уже несколько лет подряд она дает разрешение на проведение этих мероприятий. Также свое согласие дает СанЭпидемСтанция. Связано это с тем, что выгружаемое в реку вещество является не известью, а известковым молоком. Оно получается в естественных процессах при переработке сахарной свеклы.
Известковое молоко положительно действует на экологическое состояние реки. Вода становится менее мутной, пропадает неприятный запах. Известковое молоко свозится в Кочеты уже несколько лет подряд, однако еще не все жители Динской знают, зачем это делается.
Комментарии
В большинстве руководств и учебников по рыбоводству известкование водоемов
рассматривается в разделе "удобрение". Это связано с устоявшимся взглядом на известь
как на кальциевое удобрение. К сожалению, из одного авторитетного издания по
рыбоводству в другое кочует это неверное представление. Действительно, известкование
тесно связано с удобрением прудов. Минеральные и органические удобрения дают
ожидаемый эффект только в хорошо подготовленных, приведенных в культурное
состояние прудах, где ведется борьба с чрезмерным зарастанием, проводится обработка
ложа и вносится известь. Однако известкование помимо названных приемов тесно связано
и с кормлением рыбы, и с проточностью прудов, и с экологической обстановкой в
водоеме. Поэтому известкование следует рассматривать как самостоятельное
интенсификационное мероприятие. Утверждение же, что известь в той или иной мере
является кальциевым удобрением, не соответствует действительности. Увеличение
содержания кальция в воде является побочным результатом, но никак не целью
известкования.