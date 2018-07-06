Задайте свой вопрос юрисконсульту МВД России в прямом эфире

18 июля в 9.00 в «РВС» вновь пройдет прямой эфир проекта «Напрямую». В этот раз гостем станет юрисконсульт отдела МВД России по Динскому району майор внутренней службы Евгения Шелудько.

Если у вас есть вопросы, касающиеся трудоустройства, сроков рассмотрения заявлений, обращений граждан в случае возникновения конфликтных вопросов с сотрудниками полиции, звоните: 8 (86162) 66-1-88, 8 (962) 866-18-55 (также сообщения в «Вотсапп», «Вайбер»), пишите на нашу почту: dialog@gazeta-rvs.ru. Мы будем принимать вопросы в режиме онлайн, во время прямого эфира и на протяжении всего времени до его начала.

Есть несколько правил, которым должны следовать все, кто хочет получить ответ.

1. Оскорбления запрещены.

2. Обвинения без доказательств не озвучиваются в эфире (такие обращения мы принимаем, но связываемся с автором и уточняем подробности).

3. Вопросы должны быть сформулированы четко и конкретно.

4. Анонимность не приветствуется. Вы можете скрыть всю информацию о себе, но тогда не гарантировано получение ответа.

Мы начинаем собирать вопросы, которые адресуем нашей гостье – юрисконсульту отдела МВД России по Динскому району майору внутренней службы Евгении Шелудько.

Пишите уже сейчас с пометкой «Напрямую»: 8 (962) 866-18-55.