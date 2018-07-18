Задайте вопрос юрисконсульту полиции в прямом эфире

Уже сегодня в 11.00 нашу импровизированную студию посетит юрисконсульт отдела МВД России по Динскому району майор внутренней службы Евгения Шелудько. Тема: вопросы трудоустройства, сроков рассмотрения заявлений, возникновение конфликтных ситуации с сотрудниками полиции.

Непосредственно во время беседы мы будем принимать обращения по телефону 8-962-866-1-855 в виде звонков, по СМС, в мессенджерах «Вайбер», «Вотсапп», «Телеграм».

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Запись трансляции: