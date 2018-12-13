Задержан глава Динского района

Задержан глава Динского района

Задержан глава Динского района

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3 часа назад Газета РВСДинской районЗадержан глава Динского районаНовостиСергей Александрович Пономарев

В «Инстаграм» «РВС» несколько подписчиков прислали фотографию, на которой зафиксирован человек, похожий на главу Динского района. Он стоит лицом к машине с поднятыми руками, кисти его рук держат сотрудники в форме. Подписчики задавали вопрос: «Это глава Динского района?»

Появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района.

Как сообщил наш подписчик, в администрации района проводятся обыски. Подробности случившегося уточняются.

В администрации Динского района не стали комментировать данную ситуацию, сообщив, что глава официально в отпуске. На протяжении дня журналист пытался дозвониться в пресс-службу краевого следственного комитета и в Управление ФСБ по Краснодарскому краю специалистам по связям с общественностью, но трубку так никто не взял.

Позже появилась следующая информация в «Коммерсанте»: «Сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения взятки главой Динского района Сергеем Пономаревым, об этом “Ъ” стало известно от источника в правоохранительных органах.

По информации “Ъ”, чиновника подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от представителя компании-застройщика, которая возводит социальный объект. По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

Комментарии

сеня
сеня 2 часа назад

Ну и как теперь Кондратьев будет людям в глаза смотреть? Они же его с Коробкой продавливали в район, давя все преграды. А что теперь?

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15
что ни рожа, то Сережа
что ни рожа, то Сережа 2 часа назад

Во дурак!!! Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!

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10
саня
саня 2 часа назад

Как уточняет «Живая Кубань», сумма взятки - шесть миллионов рублей.

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5
Тербек
Тербек 2 часа назад

Блин, а считал его хорошим мужиком! Быстренько он обгадился

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4
сеня
сеня 2 часа назад

Для Савенко тоже сейчас самый момент хватать свою мусорку и валить побыстрее отсюда

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8
Саня
Саня 2 часа назад

Галина Титаренко Жители Юга
Администратор · 3 мин. · tag Политика, Коррупция на Кубани
Самое бл...дское в истории с арестом главы Динского района за взятку это то, внутренняя политика никак не тормознула вбросы в СМИ до выяснения всех обстоятельств. Даже не подумали, что репутационно пострадает глава края - ведь Динской район - его вотчина. О репутации внутренней политики говорить вообще не приходится - достаточно вспомнить, как они Пономарёва ставили на царство. Когда местные депутаты проголосовали против, то именно внутренняя политика проводила внушения, чтоб не смели иметь своё мнение. Если вы так налажали тогда, поставив во главе района неготового к этой должности человека, то хотя бы не позорьтесь сейчас, сливая эту историю по всем своим каналам. Или Пономарёв не был креатурой адм края? Тогда чейный он был?))) его же проверяли по всем фронтам, он прошёл кучу собеседований у "людей мира".. Короче, какое же говнище эта ваша администраловка(((

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2
Я не робот
Я не робот 2 часа назад

Ну хоть не успел довести район до состояния ГУП «Кубанские продукты».

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7
Елисей
Елисей 2 часа назад

Савенко красавчик, всё-таки завалил мамонта!

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1
дачник
дачник 1 час назад

Только Хряка на освободившееся место не ставьте!

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1
Инна
Инна 1 час назад

На верху есть Бог... каждый получает по заслугам...

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3
Оппозиционер
Оппозиционер 39 минут назад

И не чего это ни изменит, не в районе не в стране!

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1
Динчанин
Динчанин Оппозиционер 35 минут назад

И подставили его не потому, что главный коррупционер, а потому, что просто Дурачок

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3
Антихрист
Антихрист 30 минут назад

Первый пошёл.......

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1
Михаил
Михаил дачник 29 минут назад

А кто такой хряк ? Случайно не из администрации ?

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1
Михаил
Михаил 25 минут назад

А если Коробку ковырнуть ?на сколько он увеличил свои владения ?

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1
Ринат
Ринат 9 минут назад

Меня эта новость очень обрадовала.станица вздохнула.

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0
дачник
дачник Михаил 9 минут назад

Вот фотки посмотри и сам всё поймёшь http://dinskoi-raion.ru/about/missions/

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0
Баян Ширянов
Баян Ширянов 6 минут назад

Даже страшно подумать о том, кто может пойти следом..))))))))))))

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0