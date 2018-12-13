Задержан глава Динского района

В «Инстаграм» «РВС» несколько подписчиков прислали фотографию, на которой зафиксирован человек, похожий на главу Динского района. Он стоит лицом к машине с поднятыми руками, кисти его рук держат сотрудники в форме. Подписчики задавали вопрос: «Это глава Динского района?»

Появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района.

Как сообщил наш подписчик, в администрации района проводятся обыски. Подробности случившегося уточняются.

В администрации Динского района не стали комментировать данную ситуацию, сообщив, что глава официально в отпуске. На протяжении дня журналист пытался дозвониться в пресс-службу краевого следственного комитета и в Управление ФСБ по Краснодарскому краю специалистам по связям с общественностью, но трубку так никто не взял.

Позже появилась следующая информация в «Коммерсанте»: «Сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения взятки главой Динского района Сергеем Пономаревым, об этом “Ъ” стало известно от источника в правоохранительных органах.

По информации “Ъ”, чиновника подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей от представителя компании-застройщика, которая возводит социальный объект. По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ (получение взятки)».