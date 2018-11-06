Загорелась лесополоса вдоль М 4

6 ноября примерно в 18 часов вечера на границе Динского и Кореновского районов вдоль трассы М 4 "Дон" загорелась лесополоса.

Свидетелем произошедшего стала журналистка «РВС». Огонь распространялся быстро и на большое расстояние. В 18.15 площадь загорания составляла десятки квадратных метров. Пожар было очень хорошо видно с трассы.

В это же время исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев рассказал, что сигнал о данном происшествии поступил несколько минут назад, тушение загорания ещё не началось

На место выехал пожарный расчет из близлежащего населенного пункта - станицы Платнировской.

Причина загорания пока неизвестна.