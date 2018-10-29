Загородили выезд с парковки. Что делать?

"Что делать, когда машина паркуется, закрывая выезд другим машинам, и при этом не оставляет номера телефона и не работает сигнализация?» С таким криком души в «РВС» обратилась жительница станицы Динской.

«Я припарковала машину у рынка. Подошла к ней, собираясь уехать, а путь мне перегородил вот этот автомобиль. Бывают жизненные моменты, когда нужно срочно выехать, но из-за таких вот людей ты не можешь этого сделать! Я обратилась к сотрудникам рынка — они не знали, чья это машина. Мне ничего не оставалось, как сигналить. Продавцы сказали, что водитель находится далеко от машины и не услышит меня (а ведь никто якобы не знал, чья машина!). Тогда мне посоветовали обратиться к кассиру — у него есть громкая связь. Только после объявления по громкой связи водитель подошел. Обидно, что для решения такого простого вопроса мне пришлось перенервничать. Я его попросила, чтобы он оставлял номер телефона, но будет ли он это делать?

Так что у меня вопрос: как действовать в подобных ситуациях?»

С этим вопросом журналисты «РВС» обратились в ГИБДД.

Сотрудники, отвечающие за безопасность дорожного движения, прокомментировали, что в случаях, когда выезд со стоянки перегорожен автомобилем, припаркованным не по правилам, следует обращаться в дежурную часть ОМВД по Динскому району по телефонам: 102 и 8(86162)6-15-94. На место приедут сотрудники ДПС и оформят протокол за неправильную парковку.