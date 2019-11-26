Заканчивается строительство детского сада в Новотитаровской

Совсем скоро в Динском районе появится еще один детский сад. Он начал строиться в Новотитаровской в ноябре 2018 года. Как прокомментировали в администрации муниципалитета, уже сегодня работы завершены на 90%. Подрядчик – ООО «ДМП-Групп».

Сейчас там монтируют вентиляцию, кондиционирование, устанавливают подвесные потолки и напольное покрытие.

На официальном сайте района сообщается, что вовсю ведутся отделочные работы: шпатлевание и окраска стен. После этого в помещении установят межкомнатные двери. Завершаются утепление четырех входных групп, отделка фасада здания.

Еще остается благоустройство территории: обустройство путей к зданию, парковки, озеленение – высадка деревьев и кустарников. Появится и газон. На объекте уже есть физкультурная площадка и игровые зоны с навесами.

Детскому саду присвоен 12 номер. Откроется он в 2020 году. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей (10 групп) в возрасте от 3 до 7 лет. В нем будут пищеблок, просторные групповые помещения, медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

В середине ноября строительство детского сада № 12 проконтролировал руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха.

Многие родители уже интересуются у "РВС" по поводу записи детей в группы.

Как сообщили в управлении образования Динского района, официально она пока не осуществляется, потому что учреждение еще не получило лицензию. Это случится только после того, как завершится строительство и будет готов акт об окончании работ.

Там же рассказали, что ориентировочно лицензия появится в конце декабря. Набор осуществляется в порядке очередности.

«В 12 детский сад будут ходить дети с 3 до 7 лет, которые сейчас стоят в очереди во всех других дошкольных учреждениях Новотитаровской и Южного. Комплектование групп будет производиться согласно льготам и очередности», – пояснили в управлении образования района.