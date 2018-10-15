Закладчики наркотических веществ орудуют на улицах Динской (видео)
Жители Динской сообщили в РВС о том, что по станице средь бела дня орудуют закладчики наркотических веществ.
«Улица Калинина, Краснодарская, за воскресенье, 14 октября, мы видели 6 человек: три пары по двое. Это закладчики наркотиков и поисковики. Прямо рядом с домами, в огородах, никого не боятся, совсем обнаглели! Мы вызвали полицию. Полицейские приехали, показания взяли и уехали.
И взрослым не очень спокойно от того, что по улицам ходят наркоманы, а дети вообще теперь боятся гулять, просто выходить из дворов".
Если вы располагаете информацией о наркоторговцах и содержателях наркопритонов, звоните по следующим телефонам доверия.
- Секретарь Антинаркотической комиссии муниципального образования Динской район – 6-19-71
- Дежурная часть ОМВД РФ по Динскому району – 6-15-94; 02 (с мобильного телефона 102)
- Динское сельское поселение — 6-21-75
- Пластуновское сельское поселение — 37-1-32
- Красносельское сельское поселение — 3-33-18
- Старомышастовское сельское поселение – 74-4-81
- Новотитаровское сельское поселение — 43-5-40
- Нововеличковское сельское поселение — 76-7-62
- Мичуринское сельское поселение — 78-1-86
- Первореченское сельское поселение — 34-3-92
- Васюринское сельское поселение – 31-2-66
- Южно-Кубанское сельское поселение – (861) 256-75-00
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