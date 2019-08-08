Закон о госрегистрации транспортных средств вступит в силу позже

Срок вступления в силу закона о госрегистрации транспортных средств перенесен с 4 августа 2019 на 1 января 2020 года.

Прежняя редакция закона не предусматривала выдачу номерных знаков органами ГИБДД. Предполагалось, что граждане, пройдя регистрацию, должны будут обращаться в специализированные организации, которые изготавливают госзнаки. Но такие организации имеются не во всех регионах. В связи с этим поправки дают владельцу ТС возможность выбирать: получить госзнак в ГАИ, или у изготовителя.

К регистрационным действиям дополнительно отнесли оформление документа на ТС в связи с вывозом его за границу, а также на шасси ТС, перегоняемое к конечным производителям или в связи с вывозом его за пределы РФ.

При внесении в регистрационные данные сведений о дополнительной маркировке ТС потребуется его осмотр.

Кроме того, отменена возможность нанесения дополнительной маркировки по желанию владельца ТС в случае, если она изначально не была предусмотрена изготовителем.

Как рассказал старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов, плановые проверки в отношении специализированных организаций и изготовителей госзнаков решено не проводить. При этом они рискуют потерять свой статус, если в течение года неоднократно нарушили правила ведения деятельности.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Исключение - норма о неприменении Закона о защите прав бизнеса при проверках в отношении госконтроля (надзора) за деятельностью специализированных организаций и изготовителей госзнаков. Она начнет действовать с 1 января 2020 г.

Более подробная информация содержится в Федеральном законе от 30 июля 2019 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».