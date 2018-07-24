Закон о повышении НДС принят Госдумой в третьем чтении

На фоне получившего широкий общественный резонанс закона о повышении пенсионного возраста, прошло еще одно повышение. В третьем, окончательном чтении депутаты Государственной думы приняли закон о повышении с 2019-го года ставки НДС с 18 % до 20 %.

Эти 2 % позволят добавить в федеральный бюджет 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. — 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Все ради выполнения майских указов президента - увеличения финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Эксперты считают, что повышение НДС «разгонит» инфляцию и ударит по наиболее высокотехнологичным отраслям - машиностроению и строительству.

Но в целом эта мера вместе с повышением пенсионного возраста должна ускорить экономику — до 2 % в 2020 году и привести к повышению ВВП на 3 % в 2021-2024 гг.