Законно ли берут деньги за проверку газового оборудования?

В редакцию «РВС» обратились читатели из станицы Динской и поселка Украинского.

Приходят люди в спецодежде, представляются сотрудниками газовой компании, проверяют оборудование.

Как узнать, действительно ли они сотрудники этой организации?

И из чего складывается стоимость проверки газового оборудования?

«Соседям дали квитанцию на 2 тысячи рублей. Заключили договор, даже не указав его номер. Это действительно динская газовая компания деньги собирает за то, что покрутили краники на плите, или это аферисты? Мы платим за газ, неужели еще надо доплачивать? Это же большие деньги! И кому они идут? А если я не хочу договор заключать, у меня уже есть договор с нашим райгазом, когда газ подсоединяли. Это вообще законно?» – спрашивают местные жители.

Другая женщина рассказывает, что ей сын недавно поменял котел. Когда пришли с проверкой, за техобслуживание взяли 2710 рублей, в то время как у соседей – 400 рублей. Объяснили это тем, что разные марки оборудования. «Я инвалид 2 группы, у меня пенсия – 10 тысяч. Как я смогу каждый год оплачивать такую большую сумму?» – расстраивается женщина.

Журналист «РВС» связался с директором филиала 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустамом Кушу, чтобы он прокомментировал данные обращения:

«Начнем с того, что граждане могут проверить удостоверения у сотрудников «Филиал 1 АО Газпром газораспределение Краснодар». Если удостоверение вызывает сомнение, то просто позвоните в газовую службу по номеру 04 и спросите, работает ли в организации данный сотрудник, указав его фамилию.

Второй момент – оборудование, согласно действующему законодательству, должно один раз в год проходить техническое обслуживание.

Стоимость произведенных работ высчитывается по утвержденной калькуляции. Складывается она из количества и марки газового оборудования. Стоимость для отечественных и импортных котлов будет разной.

Перечень работ регламентируется постановлением правительства № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Техническое обслуживание необходимо для обеспечения безопасности потребления природного газа.

По поводу заключения договоров – у каждого абонента индивидуальная ситуация. Кому-то нужно их заключать, кому-то – перезаключать новые. Другим же никаких действий не требуется. В каждом конкретном случае всю необходимую информацию сообщит специалист».