Законы, которые вступят в силу в августе

Сегодня начался последний месяц лета. Новую партию законов, которые вступают в силу с августа 2018 года, уже подготовила Госдума.

Вводится новая система службы в уголовно-исполнительной системе

1 августа. Закон регулирует правоотношения, связанные с поступлением граждан на службу в уголовно-исполнительную систему РФ, ее прохождением и прекращением. Она в уголовно-исполнительной системе является самостоятельным видом федеральной государственной службы. Многие положения закона повторяют те нормы, которые уже действуют для полицейских.

Изменится пошлина за выдачу документов нового образца

3 августа. Государственная пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения теперь составит 5000 рублей (для детей до 14 лет — 2500 рублей), за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластике нового поколения — 1500 рублей, за выдачу водительского удостоверения на пластике нового поколения — 3000 рублей. Увеличение пошлины связано с тем, что из-за применения электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимости создать инфраструктуру для обработки и хранения данных затраты федбюджета на предоставление госуслуг по выдаче этих документов значительно возрастут.

Возвратится норма о предупреждениях при недобросовестной конкуренции

16 августа. На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года были введены нормы, по которым недобросовестная конкуренция сразу влекла за собой возбуждение дела об административном правонарушении. Решение о введении таких норм было принято по результатам проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Было проанализировано, что использование предупредительной практики пресечения нарушений антимонопольного законодательства не способно сдержать распространение ненаказуемых злоупотреблений в целях быстрого получения выгоды. С 16 августа возвращается возможность исправить нарушение до возбуждения дела.

Проверку органов местного самоуправления включат в единый реестр

19 августа. В него будет вноситься информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления, их результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений.

В аэропортах ДФО иностранцы смогут получить электронные визы

19 августа. Иностранцы, прибывающие в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку, смогут получить визу в электронном виде. Ранее такая возможность была доступна только через пункты особой экономической зоны в Калининградской области и Свободного порта Владивосток. Получить такую визу могут граждане 18 государств без взимания консульского сбора.

Вырастет минимальная цена на крепкий алкоголь

20 августа. Меняются минимальные цены на закупку и розничную продажу алкогольной продукции крепостью свыше 28 %. Например, минимальная розничная цена с НДС и акцизом за 0,5 литра водки крепостью свыше 38 % до 39 % повысится с 201 до 205 рублей.