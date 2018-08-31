Законы, которые вступят в силу в сентябре 2018 года

В России появятся наследственные фонды

1 сентября

Закон дает возможность создать наследственный фонд. Решение принимается гражданином при составлении завещания. Как указано на сайте Госдумы: «Наследственный фонд — важный инструмент для сохранения и развития бизнеса, активов, имущества, которые остаются после смерти человека и передаются в соответствии с его решением в управление фонду».

Получить биометрический загранпаспорт станет проще

1 сентября

Теперь услуга должна быть доступна хотя бы в одном МФЦ в округах и административных центрах, где проживают свыше 50 тысяч человек.

Появится должность финансового уполномоченного (омбудсмена)

3 сентября

Эти специалисты будут защищать интересы граждан и бизнеса, рассматривать обращения потребителей об услугах, оказанных финансовыми учреждениями. Информация о сферах финуслуг, для рассмотрения обращений в которых учреждаются должности финансовых уполномоченных, будет размещаться на сайте Банка России и на официальном сайте финансового уполномоченного. Кроме того, Банк России будет вести реестр организаций, которые обязаны организовывать взаимодействие с данным специалистом, и перечень тех, кто организует взаимодействие с финансовым уполномоченным на добровольной основе.

Контактная притравка охотничьих собак полностью запрещается

4 сентября

Теперь дрессировка и подготовка собак соответствующих пород будет возможна только в охотничьих угодьях, способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им вреда. В частности, в соответствии с новыми нормами, необходимо будет устанавливать ограждение, которое будет защищать дикое животное.

Банки должны будут информировать о задолженности по кредитной карте

4 сентября

Владельцам кредитных карт будут сообщать о размере их текущей задолженности и о доступной сумме потребительского кредита после каждой проведенной ими операции. Пользователю будет приходить СМС-сообщение или письмо на электронную почту с соответствующей информацией.

Обезопасят электронные платежи

26 сентября

Банк сможет приостанавливать денежный перевод на срок до двух дней, если были выявлены признаки совершения операции без согласия плательщика. Кредитные организации также смогут блокировать электронные средства платежей – электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения. При этом, заметив признаки хищения, банк будет обязан сразу проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет подтвердить верность операции, либо сообщить о попытке хищения.

Вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты

26 сентября

Административные штрафы в размере до 700 тыс. рублей грозят тем, кто обеспечивает доступ к таким сайтам, то есть владельцам «анонимайзеров» и операторам поисковых систем. Простых интернет-пользователей нововведение не коснется.

Вводится дополнительная защита дольщиков

30 сентября

Застройщик обязан соблюдать нормативы финансовой устойчивости, то есть его материальных ресурсов должно быть достаточно для исполнения своих обязательств.