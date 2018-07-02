Законы, вступающие в силу с июля 2018 года

Запись телефонных разговоров и переписка теперь хранятся до полугода

1 июля

Операторы связи и организаторы распространения информации в интернете обязаны хранить на территории РФ записи звонков, текстовые сообщения, изображения, звуки и иные сообщения пользователей до 6 месяцев.





Зарплаты бюджетникам будут начисляться только на банковские карты «Мир»

1 июля

Госслужащим, работникам бюджетной сферы, а также студентам и пенсионерам выплаты должны производиться только на карты национальной платежной системы «Мир».





Стартует второй этап реформы применения онлайн-касс

1 июля

На новый порядок применения онлайн-касс обязаны перейти индивидуальные предприниматели с наемными работниками на единый налог на вмененный доход и на патентную систему налогообложения, организации в сфере торговли, общественного питания и владельцы торговых автоматов.





С 1 июля от НДС освобождается предоставление:

лицензий на использование персонажей, музыкальных произведений и других объектов авторских прав российских фильмов;

услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, заправки и хранению топлива, аэронавигационному обслуживанию и авиационной безопасности.





Степень опьянения водителя смогут определять по концентрации алкоголя в крови

3 июля

Административная ответственность будет наступать при обнаружении в крови этилового спирта в концентрации 0,3 и более г/л (ранее ответственность была только при обнаружении 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха).





Ужесточается наказание за онлайн-торговлю редкими животными

8 июля

Усиливается ответственность за продажу через интернет и с использованием СМИ ценных диких пород животных и водных биоресурсов, а также их частей и дериватов. Максимальное наказание, которое грозит нарушителям — 9 лет лишения свободы, а также штраф в размере от 1,5 до 3 млн. руб.