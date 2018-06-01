Законы, вступающие в силу с июня 2018 года

Запрет рекламы на платежках

С 3 июня начинает действовать запрет на размещение рекламы на платежных документах. Это сделано для защиты граждан от недостоверной информации. Закон не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Черные списки авиадебоширов

Если пассажир внесен в специальный реестр, то ему может быть отказано в авиаперелете.

Запись в черный список вносится на основании постановления об административном наказании либо приговора суда о признании человека виновным в совершении преступления на борту самолета. Закон начнет действовать с 4 июня.

Механизм помощи страховым организациям

Санация (финансовое оздоровление) будет проводиться Центральным банком при выявлении признаков неустойчивого финансового положения страховой организации. Целью закона является повышение стабильности финансового и страхового рынка, а также защита от негативных социально-экономических последствий. Вступает в силу с 8 июня.

Обязательное информирование о рисках валютных кредитов

Банки должны информировать заемщиков о рисках валютных кредитов. Также им нужно размещать информацию о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), и информировать о примерном размере среднемесячного платежа. Действует с 24 июня.

Банки смогут оказывать услуги удаленно

После проведения идентификации при личном присутствии гражданина с его согласия информация о нем будет заноситься в систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и биометрическую систему. После этого клиенты смогут оказывать некоторые банковские операции без личного присутствия. Закон вступает в силу с 30 июня.