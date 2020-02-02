Законы, вступающие в силу в феврале 2020 года

С февраля этого года в силу вступает ряд законов.

Индексируются социальные выплаты

С 1 февраля на 3% повысились соцвыплаты, пособия и компенсации: ветеранам и инвалидам; гражданам, имеющим детей; Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы; подвергшимся воздействию радиации; пострадавшим на производстве. Обращаться за индексацией не нужно, перерасчет будет произведен автоматически.

Торговые автоматы откажутся от чеков

С 1 февраля если на дисплее торгового автомата отображается QR-код, он не будет больше выдавать чек. Его можно будет получить в электронном виде, отсканировав этот код.

Штрафы для иноСМИ-иноагентов

С 1 февраля за нарушение порядка деятельности иноСМИ, выполняющего функции иноагента, или учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иноагента, грозит штраф. Максимальный — 5 млн рублей.

Повышение тарифов в системе Платон

Собственники автомобилей-большегрузов (более 12 тонн разрешённой максимальной массы) начали оплачивать проезд по федеральным трассам по более высокому тарифу. С 1 февраля 2020 года тариф вырос до 2,20 (с 2,04) рублей за километр.

Это затрагивает интересы не только перевозчиков. Повышение тарифов в системе Платон отразится на стоимости грузоперевозок, цене товаров в обычных магазинах и т.д.

Россия присоединяется к Конвенции "О минимальных нормах социального обеспечения"

Сама Конвенция была принята в Женеве ещё летом 1952 года. Россия ратифицировала её только сейчас, хотя и частично. В РФ с 27 февраля 2020 года вступают в силу следующие разделы этого документа:

раздел II "Медицинское обслуживание",

раздел III "Обеспечение по болезни",

раздел V "Обеспечение по старости",

раздел VI "Обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием",

раздел VIII "Обеспечение по материнству",

раздел IX "Обеспечение по инвалидности",

раздел X "Обеспечение по случаю потери кормильца".

С текстом Конвенции можно ознакомиться здесь.

«Дальневосточный гектар» распространится на Бурятию и Забайкалье

С 1 февраля начался второй этап расширения этой программы — теперь получить участки смогут граждане РФ, зарегистрированные в ДФО. С 1 августа 2020 года подать заявку на землю по программе в двух этих субъектах РФ сможет любой гражданин России.