Закрыли пожарную часть – главный вопрос итоговой сессии в Пластуновской (видео)
24 января 2019 года состоялась открытая сессия Совета депутатов Пластуновского поселения. После традиционного представления президиума и гимна приступили к повестке дня. Глава поселения Сергей Олейник отчитался о проделанной работе за 2018 год. Вначале он ознакомил присутствующих с цифрами. На территории станицы проживает более 12 тысяч населения. В местной экономике заняты 3550 человек. На территории станицы зарегистрировано 61 юрлицо и 400 индивидуальных предпринимателей. Реализация вопросов местного значения осуществляется за счет средств, поступивших в бюджет поселения. В 2018 году они составили 50 млн 600 тысяч рублей. В том числе собственных доходов – 33 млн 940 тысяч рублей. И безвозмездные поступления – 16 млн 660 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом общий объем доходов вырос на 3 %, а поступления собственных доходов увеличились на 12,3 %.
Расходная часть бюджета поселения за 2018 год составила 49 млн 240 тысяч рублей.
Отчитался глава Пластуновского поселения о ремонте плиточного покрытия в парке, о косметичеcком ремонте памятника Владимиру Ильичу Ленину, о ремонте тротуара с перильным ограждением возле школы № 6 протяженностью 140 метров. В июне был осуществлен ремонт асфальтового покрытия на улице Комсомольской от дома № 6/2 до ул. Красной и в гравийном исполнении от Красной до Ленина. Общая протяженность – 626 метров. Был выполнен гравийный ремонт улицы Ленина от Мира до реки Кочеты. На всех пешеходных переходах и основных дорогах с асфальтовым покрытием в течение года проводились работы по нанесению дорожной разметки. Произведена установка пяти светильников на улице Красной. Также в 2018 году проводилось грейдирование дорог и подсыпка ГПС. Вырубка растительности, ремонт уличного освещения, ликвидация 15 несанкционированных свалок, очистка 11-ти километров лесополос от мусора, ремонт более трех километров трубопровода по части ЖКХ и устранение аварий на водопроводных сетях – эти работы тоже проведены в 2018 году.
Из планов на ближайшее будущее Сергей Олейник озвучил подачу заявок на участие в программах по дорогам и тротуарам, грейдирование улиц, установку двух светофоров на улицах Красной и Базарной рядом с учебными заведениями. Кроме того, глава поселения планирует приобрести и установить мусорные урны, чтоб сделать станицу чище, заменить лампы уличного освещения на энергосберегающие и приобрести несколько уличных фонарей, чтоб подключать их через счетчики станичников. Такая практика в поселении существует уже несколько лет.
Сергей Олейник отметил, что в этом году дому культуры из краевого бюджета выделены 150 тысяч рублей на музыкальные инструменты. Также к Дню Победы планируется обновить баннер Бессмертного полка, который к 9 Мая вывешивают на ограду храма.
Отчитались о работе и правоохранители, работающие на территории поселения. Участковые отметили, что по их части обстановка в станице остается сложной.
Очень живо было воспринято станичниками выступление представителя бывшей пожарной части, которую расформировали с начала 2019 года.
«За прошлый год в Пластуновском сельском поселении произошло 62 пожара. Из них 50 загораний сухой травы, камыша, мусора. По данным фактам не проводились никакие разбирательства. 10 пожаров – это загорание домовладений, в которых погибли два человека. Также были два загорания автомобилей. В этих 10-ти пожарах спасено имущества на 17 млн 500 тысяч рублей.
В Динском сельском поселении (пожарная часть отвечала за поселок Украинский) – 25 пожаров: 17 в Динской и 8 в поселке Украинском. Основная часть – 21 случай загорания травы, 3 – пожары частных домов, 1 – бывшее общежитие на ул. Красной. В Динском поселении спасено имущество на 5 млн 250 тысяч рублей. При пожарах спасено 32 человека.
Я считаю, что одной из важнейших задач, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения, является выполнение первичных мер по пожарной безопасности. Что включает в себя не только инструктажи, но и обеспечение тушения пожаров.
Половина нашей станицы находится вне нормативной зоны обслуживания существующих пожарных частей в районе. На данный момент в районе существуют пять частей: две в Динской и по одной в Новотитаровской, Васюринской и Старомышастовской. На 11 поселений пять частей с тем количеством, что сейчас есть, это катастрофически мало.
Эта пожарная часть была организована после событий в станице Камышеватской, где погибли 67 человек.
На сегодняшний день эта часть расформирована. Решение принято 27 декабря 2018 года», – сообщил докладчик.
Исполняющий обязанности главы Динского района Евгений Пергун пояснил, что ответственными лицами в необходимые инстанции направлены письма по урегулированию этого вопроса, в том числе и в краевую прокуратуру.
Кроме судьбы пожарной части, станичников волновали вопросы по тарифам за вывоз твердых коммунальных отходов, освещение улиц, грейдирование дорог и наполненность сайта администрации поселения. Все вопросы озвучить не успели, поэтому всем, кто указал почтовый адрес в бланках, ответят в письменной форме.
В ходе сессии Евгений Пергун отметил не очень дружелюбный настрой части населения и выразил непонимание, почему станичники не приходили с наболевшими вопросами на приемы граждан к главе или к депутатам в течение года, а решили выплеснуть все на итоговой сессии. Также, в связи с накаленной обстановкой, он увидел необходимость проведения совместных приемов граждан и сообщил присутствующим о готовности к такому шагу.
Работу главы признали удовлетворительной.
Комментарии
Неужели небо сжалилось над районом и у нас наконец-то появился адекватный глава?
И в самом деле, почему это станичники не ходили к депутатам и главе))