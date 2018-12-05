Замерзающие в ДК дети. Ответ Нововеличковской администрации

Недавно «РВС» писала о том, как мерзнут дети в доме культуры станицы Воронцовской. Глава Нововеличковского сельского поселения Галина Кова прокомментировала ситуацию.

«С 70-х годов прошлого столетия котельная № 37 в станице Воронцовской осуществляла теплоснабжение всех социальных объектов, расположенных в населенном пункте: школа № 39, детский сад № 32, почта, ФАП, ДК, здание правления колхоза им. Крупской, многоквартирный дом, библиотека, – поясняет Галина Кова. – Со временем из данных объектов котельная продолжала снабжать теплом школу, ДК и почту. В начале этого года в котельной № 37 случился пожар, после которого в течение суток была восстановлена подача тепла. Однако администрацией муниципального образования Динской район было принято решение о строительстве модульной газовой котельной для отопления школы № 39 станицы Воронцовской. Согласно письму заместителя главы районной администрации, «…данное мероприятие позволит закрыть убыточную котельную с устаревшим оборудованием и уйти от затрат с учетом выполнений предписаний Ростехнадзора на подготовку котельной № 37 к отопительному периоду, что потребует вложения значительных финансовых затрат». Прежний глава администрации Нововеличковского сельского поселения Сергей Кова обращался к заместителю главы районной администрации, курирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Юрию Савенко, с целью осуществления теплоснабжения ДК станицы Воронцовской силами новой модульной котельной, мощность которой позволила бы оказывать такую возмездную услугу Нововеличковскому сельскому поселению. Тем не менее руководителям не удалось достичь согласия по данному вопросу. С момента досрочных прекращений полномочий главы поселения Сергея Ковы я включилась в решение данной проблемы. Мне не удалось убедить заместителя главы районной администрации в том, что отопление ДК возможно силами модульной котельной. После пусконаладочных работ котельная была передана для эксплуатации ООО «ЭНЕРГО-КРАФТ КУБАНЬ». С руководителем тоже договориться не удалось.

Эта информация мною была доведена до сведения депутатов Нововеличковского сельского поселения на сессии и мы приняли решение действовать в нескольких направлениях. Так как средства на приобретение котельной или газового котла на отопление ДК в бюджет на 2018 год заложены не были, нами было принято решение изыскивать дополнительные средства, «срезая» их с текущих программ и без того не богатого бюджета. Кроме того, было принято решение обратиться к депутатам ЗСК, такая встреча состоялась 1 октября 2018 года с Сергеем Жиленко и Сергеем Орловым. Но решение проблемы уперлось в получение технических условий на газ из «Динскаярайгаз». Руководитель его ответил на наше обращение от 01.10.2018 года отказом, предложив «обратиться к представителю АО «Газпром газораспределение Краснодар» в ст. Динской – филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» с запросом о выдаче технических условий и пакетом документов согласно п. 7 и п. 8 «Правил подключения(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.». Тогда совместно с депутатом ЗСК Сергеем Орловым мы обратились к генеральному директору АО «Газпром газораспределение Краснодар», подчиненные которого нам сообщили, что не давали отказ и готовы пойти нам навстречу в вопросе получения технических условий к сетям газоснабжения, для подключения отопления ДК. Одновременно глава района искал инвесторов для строительства газовой котельной, с сентября ведутся переговоры с «Черномортранснефть». Понимая, что данный процесс займет некоторое время, а отопительный сезон приближается, администрация поселения обратилась в электросети для получения разрешения замены подводящего силового кабеля от ЛЭП к узлу учета, для того чтобы можно было подключить мощные сплит-системы и калориферы, способные обогревать помещения для кружков.

Разрешение было получено 27 ноября, а накануне мною было издано распоряжение приостановить деятельность Дома культуры в станице Воронцовской на период проводимых мероприятий с 26.11.2018 года по 10.12.2018 года. С 26 ноября для поддержания температурного режима в помещении работают тепловые пушки.

На данный момент необходимые работы выполнены, сплит-системы установлены, начался процесс прогрева помещений.

Мною были повторно 16 ноября 2018 года сданы документы на подключение к сетям газоснабжения ДК ст. Воронцовской».