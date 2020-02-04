Заместитель руководителя Следкома края проведет прием в Динской

Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Динском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием граждан будет проходить в четверг 6 февраля с 14.00 до 16.00 по адресу: станица Динская, улица Луначарского, дом 41.

Записаться граждане могут непосредственно в следственном отделе по Динскому району и по телефону 8 (861-62) 5-50-61.

Людям, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.