Зампрокурора проведет прием граждан в двух поселениях района

29 января в Новотитаровской и поселке Южном заместитель прокурора Динского района Федор Шолохов проведет выездные приемы граждан.

Новотитаровская

Личный прием будет проводиться в 11.00 в администрации Новотитаровского поселения (улица Советская, 63, станица Новотитаровская). Предварительно нужно записаться по телефону 8 (86162) 43-5-40.

Поселок Южный

Личный прием будет проводиться в 9.00 в администрации Южно-Кубанского поселения (улица Северная, 2, к. 8, поселок Южный). Предварительно нужно записаться по телефону 8 (861) 256-75-00.

Гражданам, желающим обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с установленным порядком приема и рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры заявителей проинформируют о результатах проверки.