Запрет парковки у Центра творчества: ответ ГУ МВД по Краснодарскому краю

В октябре «РВС» писала о том, что динчанин собирает подписи против установки знака, запрещающего парковку у Центра творчества в Динской. 5 октября Владимир Присяжнюк собрал десятки подписей станичников, также не согласных с запретом. Письмо с этими подписями он направил депутату Госдумы Андрею Луговому.

15 ноября он получил ответ, присланный из ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как следует из письма, в эту структуру было направлено обращение динчанина к депутату Госдумы.

Ответ ведомства гласит:

«Участок улицы Красной в станице Динской, расположенный между улицами Советской и Пролетарской, является частью автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Динская – ст. Васюринская». Органом управления дороги является министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В соответствие со ст. 21 федерального закона «О безопасности дорожного движения», мероприятия по организации дорожного движения реализуются лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

Решение о замене дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» и 8.6.5 «Способ поставновки транспортного средства на стоянку», установленных в районе примыкания улицы Советской, на дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена, 8.22 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» а также нанесения дорожной разметки 1.4 принято министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в связи с ликвидацией администрацией Динского сельского поселения ранее существовавшей автостоянки (местного уширения), расположенной на муниципальной земле и прилегающей к участку автодороги посредством установки малых архитектурных форм.

После ликвидации данной парковки стоянка транспорта стала осуществляться с частичным занятием полосы движения, что в свою очередь привело к созданию аварийных ситуаций. В текущем году на данном участке улицы Красной зарегистрировано 6 ДТП, из них 3 по причине несоблюдения требований по предоставлению преимущества при движении задним ходом.

С целью упорядочения парковки транспорта на данном участке отделом ГИБДД ОМВД России по Динскому району были внесены предложения в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края об организации парковки со способом постановки транспортных средств параллельно проезжей части напротив здания Центра творчества.

Однако, по информации, полученной из министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, для устройства стоянки в данном месте в соответствии с требованиями государственных стандартов необходимо устройство разделительной полосы, отделяющей парковку от проезжей части дороги шириной не менее 2,7 м., что в существующих условиях выполнить не представляется возможным».





Как сообщил «РВС» Владимир Присяжнюк, он ждет еще несколько ответов из других ведомств.