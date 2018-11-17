Запрет парковки у Центра творчества: ответ ГУ МВД по Краснодарскому краю

Запрет парковки у Центра творчества: ответ ГУ МВД по Краснодарскому краю

Запрет парковки у Центра творчества: ответ ГУ МВД по Краснодарскому краю

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57 минут назад ДинскаяДинской районЗапрет парковаться у центра творчества в ДинскойПаркровкаПроблемаПроблема с парковкамиРаботает эвакуаторСтоянкаЦентр творчества

В октябре «РВС» писала о том, что динчанин собирает подписи против установки знака, запрещающего парковку у Центра творчества  в Динской.  5 октября Владимир Присяжнюк  собрал десятки подписей  станичников, также не согласных с запретом.   Письмо с этими подписями он направил депутату  Госдумы Андрею Луговому. 

15 ноября  он получил ответ, присланный из ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  Как следует из письма,  в эту структуру было направлено обращение динчанина к депутату Госдумы.

Ответ  ведомства  гласит:

«Участок улицы Красной в станице Динской, расположенный  между улицами Советской и Пролетарской,  является  частью автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Динская – ст. Васюринская».  Органом управления дороги является министерство транспорта  и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В соответствие  со ст. 21 федерального закона  «О безопасности дорожного движения», мероприятия по организации дорожного движения реализуются лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

Решение о замене дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» и 8.6.5 «Способ поставновки транспортного средства  на стоянку»,  установленных в районе примыкания улицы Советской, на дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена, 8.22 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» а также нанесения дорожной разметки 1.4 принято министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в связи с ликвидацией  администрацией Динского сельского поселения  ранее существовавшей автостоянки (местного уширения), расположенной на муниципальной земле и прилегающей к  участку автодороги  посредством установки  малых архитектурных форм.

После ликвидации данной парковки  стоянка транспорта стала осуществляться  с частичным  занятием полосы движения, что в свою очередь  привело к созданию  аварийных ситуаций.  В текущем году на данном участке улицы Красной  зарегистрировано 6 ДТП, из них 3 по причине  несоблюдения требований по предоставлению преимущества при движении задним ходом.

С целью упорядочения парковки транспорта на данном участке  отделом ГИБДД ОМВД России по  Динскому району  были внесены предложения  в министерство транспорта и дорожного хозяйства  Краснодарского края об организации парковки  со способом постановки транспортных средств параллельно проезжей части  напротив здания  Центра творчества.

Однако, по информации,  полученной из министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, для устройства стоянки в данном месте в соответствии с требованиями  государственных стандартов необходимо устройство  разделительной полосы,  отделяющей парковку от  проезжей части дороги  шириной не менее 2,7 м.,  что в существующих условиях выполнить не представляется возможным».


Как сообщил «РВС» Владимир Присяжнюк, он ждет  еще несколько ответов из других ведомств.

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