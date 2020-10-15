Зараженные мандарины и гранаты пытались ввезти в Россию

Несколько партий свежих мандаринов общим весом более 68 тонн прибыли из Турции в порты Туапсе и Новороссийска. Продукция должна была поступить в магазины Краснодара, Новороссийска и Москвы, но специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки партий обнаружили в товаре живых средиземноморских плодовых мух (Ceratitis capitata Wied.). Эти мухи являются насекомыми-вредителями (карантинными).

Груз запретили ввозить на территорию России.

Позже появилась новость об обнаружении этого же вредителя в двух партиях гранатов в морском порту Туапсе. Груз тоже прибыл из Турции.

Общий вес двух партий плодов граната составляет более 21 тонны.

Их тоже запретили ввозить на территорию нашей страны.

Факт наличия в мандаринах и гранатах карантинного объекта был подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».