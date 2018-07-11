Зарегистрировать машину можно будет без ГИБДД

Правда, только новую, при покупке у официального дилера. Такое нововведение внесено в проект закона «О государственной регистрации транспортных средств». 10 июля комитет Госдумы по транспорту рекомендовал думцам принять проект во втором чтении.

Закон предусматривает следующие меры:

при покупке новой машины у официального дилера не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет. Сделать это можно будет прямо в салоне за отдельную плату;

введение двух новых терминов: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся цифры и буквы). ГИБДД будет присваивать номер, знак автовладелец будет забирать у изготовителя самостоятельно;

закрытие ряда законодательных пробелов, позволяющих регистрировать авто на подростка и тем самым избегать административной ответственности при фиксации нарушений камерами;

в проекте упоминается электронный паспорт транспортного средства. Если машину поставят на учет с ним, то не надо будет предоставлять для проверки бумажный ПТС.