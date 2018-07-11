Зарегистрировать машину можно будет без ГИБДД
Правда, только новую, при покупке у официального дилера. Такое нововведение внесено в проект закона «О государственной регистрации транспортных средств». 10 июля комитет Госдумы по транспорту рекомендовал думцам принять проект во втором чтении.
Закон предусматривает следующие меры:
при покупке новой машины у официального дилера не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет. Сделать это можно будет прямо в салоне за отдельную плату;
введение двух новых терминов: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся цифры и буквы). ГИБДД будет присваивать номер, знак автовладелец будет забирать у изготовителя самостоятельно;
закрытие ряда законодательных пробелов, позволяющих регистрировать авто на подростка и тем самым избегать административной ответственности при фиксации нарушений камерами;
в проекте упоминается электронный паспорт транспортного средства. Если машину поставят на учет с ним, то не надо будет предоставлять для проверки бумажный ПТС.
По предварительным данным, рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 17 июля. Окончательное решение будет принимать Совет Госдумы. Скорее всего закон вступит в силу уже в 2019-м году. За это время МВД необходимо подготовить ряд подзаконных актов.
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