Зарплата медиков. Цифры «с потолка» или из платежек?

После публикации, в которой главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян рассказывал о последних новостях, касающихся районной больницы, у жителей появились вопросы. Так, в частности, некоторые медики были возмущены: откуда появились такие данные о средней заработной плате? Напомним, в интервью главный врач говорил о том, что для врачей эта цифра находится на планке 45000 рублей, у медицинских сестер – 25300 рублей, у санитарок – 21500 рублей.

В итоге администрация Динской центральной районной больницы по этому вопросу дала подробные разъяснения. Так, гарантированная заработная плата сотрудников складывается согласно тарификационному списку и включает в себя: должностной оклад, компенсационные выплаты (выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, специалистам, работающим в сельской местности), стимулирующие выплаты (надбавка за выслугу лет, за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания).

Повышение окладов

Эдуард Асланян рассказал, что повышение должностных окладов сотрудникам проходило в два этапа. Первый из них – с 1 октября 2017 года. Тогда должностные оклады врачей увеличились на 30 %, всех остальных работников – на 20 %. С 1 января оклады врачей, среднего и младшего медицинского персонала выросли на 15 %, прочего персонала – на 5 %.

Стоит сказать, что при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении условий оплаты труда указывается только гарантированная заработная плата.

Темпы роста согласно указа

«Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» были доведены темпы роста средней заработной платы, подчеркну, речь идет именно о средней зарплате, на 2018 год по отношению к 2017-му. По врачам – 131,2 %, что составило 45261 рубль, по среднему медицинскому персоналу – 120,5 %, то есть 25201 рубль, по младшему – 156,1 %, в денежном эквиваленте это 22343 рубля», – поясняет главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян.

Размер средней заработной платы в Динской ЦРБ:у врачей – 45356 рублей, у среднего медицинского персонала – 25333 рубля, у младшего медицинского персонала – 22375 рублей.

Показатели средней заработной платы

Эдуард Асланян подробнее рассказал, как же все-таки рассчитывается средняя зарплата.

Как оказалось, по категориям персонала, помимо гарантированной заработной платы, в выплаты включаются несколько показателей.

Так, например, доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Речь идет о работе в ночное время, при выполнении работ различной квалификации, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу и другие.

При расчете учитывается также заработная плата по совместительству. Кроме того, выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ (ранее проводимые по приоритетному национальному проекту «Здоровье»), премиальные выплаты по итогам работы, выплаты от приносящей доход деятельности и т. д.).

Доведение зарплаты до МРОТа

Говоря о зарплате сотрудников, необходимо также упомянуть и о МРОТе (минимальный размер оплаты труда - 9489 рублей).

«В случаях, когда зарплата при выполнении нормы рабочего времени окажется ниже, чем минимальный размер оплаты труда, работникам производится доплата до достижения этой планки. При этом компенсационные выплаты за совмещение должностей, расширенную зону обслуживания, увеличенный объем работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производятся сверх минимального размера оплаты труда», – уточнил главный врач Динской ЦРБ.

При расчете средней заработной платы работникам по категориям за основу берется весь фонд оплаты труда за отчетный период и делится на среднюю численность работников за этот период. Численность работников, которые отработали в отчетном периоде, определяется в соответствии с приказом Росстата РФ от 22.11.17 г. № 772.

Анализ проводится ежемесячно. По словам главного врача, по всем вопросам зарплаты работник может обратиться в расчетный отдел, где ему квалифицированно ответят на все вопросы.

Сложные вопросы рассматривает комиссия по трудовым спорам, куда тоже может обратиться каждый медицинский сотрудник.