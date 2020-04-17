Заседания призывной комиссии перенесены на май

«Сын должен явиться в военкомат 28 апреля, но до 30 числа же нерабочие дни. Как быть?» – такой вопрос поступил в редакцию от родителя призывника.

Как сообщили «РВС», заседания призывной комиссии перенесены. Они начнутся с 6 мая. Работа медицинских комиссий в том числе. Во всех военкоматах края призывников оповестят и заранее назначат новые даты прибытия.

Связаться с районным военкоматом можно, позвонив дежурному: 8(86162)6-17-43.

Напомним, согласно указу президента, с 1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию.