Застрелена 9-летняя девочка. В Интернет попало ее предсмертное видео

Все произошло в Чите. В квартире многодетной семьи, где воспитывалась девочка, шел ремонт. Но один из соседей был раздражен шумом и высказывал свое недовольство. Приходил ругаться, ломился в дверь. Отец семейства выпроваживал 33-летнего буйного мужчину, находившегося к тому же в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда хозяин квартиры ушел по делам, дома остались дети, а сосед пришел вновь поругаться, предпринимал попытки ворваться в квартиру. 9-летняя девочка испугалась и записала для TikTok видео, где пожаловалась на происходящее.

Как потом оказалось, этот ролик стал предсмертным. Для очередной разборки пьяный сосед взял ружье. Он выстрелил в дверь. За ней оказалась 9-летняя девочка, которая от полученных ранений скончалась.

По информации Life Shot, непосредственно перед выстрелом мужчина притих под дверью и на какое-то время перестал стучать в дверь. Школьница подумала, что он ушел и решила пойти погулять с подружкой. Вдруг вновь раздался стук, но девочка решила - в этот раз это стучит ее знакомая, а не сосед и пошла открывать. В следующий момент мужчина выстрелил.

В это время в квартире находились и другие дети. Стрелок уже задержан. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как пишет Mash, ссылаясь на соседей, читинец в разводе, у него есть 6-летний ребенок, который живет с бывшей супругой. Мужчина проживал с родителями, пил, недавно его уволили из магазина бытовой техники, где он работал менеджером. Попадал в переделки – в прошлом году ему проломили голову в драке.



