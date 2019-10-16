Завершился 1-ый этап интеллектуальной игры

15 октября среди молодежи 14-17 лет в Молодежном центре Динского района прошел первый этап интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Участие приняли 13 команд. Для них организаторы подготовили 36 вопросов на эрудицию, знания из различных областей истории, литературы, географии, искусства, научных открытий и спортивных достижений.

В итоге места распределились следующим образом:

1 — команда «Умные совы» школы №35;

2 — команда «Чайки» школы №2;

3 — команда «Не вопрос» школы №1.