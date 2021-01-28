«Зависимость забрала все». Центр реабилитации возвращает к жизни

Наркомания или алкоголизм могут коснуться каждого. Если в вашей семье есть зависимые, они могут получить профессиональную помощь бесплатно. В Динской работает центр реабилитации для алко- и наркозависимых – общественно-оздоровительная организация «Здоровое поколение Кубани». Она открыта с использованием президентского гранта для развития гражданского общества. «Именно благодаря этому мы смогли привлечь профессиональных специалистов и увеличили качество оказываемой помощи», – поделился председатель организации Роман Ермаков.

История одного из воспитанников реабилитационного центра

– Меня зовут Андрей. Я из Новороссийска. Мне 32 года, я наркоман. Стаж употребления – более 10 лет. В какой-то момент я понял, что моя жизнь разрушена. Все происходило постепенно. Сначала живешь обычной жизнью. У тебя есть высшее образование, работа, строишь карьеру. 10 лет назад я с отличием окончил КубГУ на юриста. Работал на престижной госслужбе, затем ушел в коммерческую сферу. Работал в крупной компании, которая занимается международными морскими грузоперевозками. Достиг хорошей должности, приобрел имущество, выстроил быт.

Но параллельно с этим шла вторая сторона моей жизни – темная, о которой никто не знал. Я попробовал дважды под алкоголь наркотики, стала расти тяга. И все, что было хорошее, стало меняться. На работу начал опаздывать. Приходил в плохой форме. Моя работа связана с мозговой деятельностью и состояние отражалось на эффективности, это было видно. Потом появились пропуски. Спортом перестал заниматься. Вечеринки стали важнее. Вся моя жизнь превратилась в одно желание – как бы ничего не делать и получать удовольствие.

Настал пиковый момент. Из-за употребления я не выходил на работу несколько дней. Отключил телефон. Променял все на наркотики… Получил негативные последствия в плане самочувствия, было очень плохо. Много дней я сидел дома и переваривал это, приходил в себя. Прибегнул к первичному медикаментозному лечению. После посоветовался с друзьями, поговорил с родными и принял решение приехать в этот реабилитационный центр.

Пробую выстроить лечение на вере. До этого я кодировался, лечился в наркодиспансере, пытался остановиться по силе воли, но были срывы. Здесь лечение проходит на изучении психологии зависимостей и на православной основе. Вместе это все помогает осознать свою болезнь, понять, как мы можем оставаться трезвыми и что нам в этом поможет там, за периметром.

Три направления работы реабилитационного центра

Реабилитация и ресоциализация (возвращение в общество) алко- и наркозависимых; Работа с родственниками; Профилактическая работа с молодежью – школы, институты, техникумы.

Чем помогает церковь

Фундаментом философии организации является православное вероучение. Она входит в реестр православных реабилитационных центров по всей стране. Возглавляется координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму при Русской православной церкви.

В Динском районе организация работает в плотных взаимоотношениях с Екатеринодарской епархией, в частности, с настоятелем и благочинным Динского района Иоанном Лапко. По согласованности, священники Динского района посещают реабилитационный центр с духовно-нравственными беседами. А по воскресеньям воспитанники посещают Свято-Троицкий храм. Участвуют в литургии, таинстве исповеди, причастии. Именно это является ключевым моментом в выздоровлении личности.

Как попасть в центр реабилитации

В реабилитационном центре есть телефоны доверия: 8(903)411-54-54, 8(928)440-40-45. Для начала нужно позвонить. С человеком поговорят и пригласят на собеседование в первичный консультационно-мотивационный центр. С ним будет общаться психолог. Он находится в Краснодаре, на улице Селезнева, 201.

На этом этапе определяется степень готовности и мотивации зависимых на прохождение реабилитации. Если человек не готов, ему назначается определенное количество занятий для того, чтобы подготовить к лечению и мотивировать. По необходимости человеку назначают детоксикацию – очищают организм от токсинов. Затем обратившийся собирает справки на ВИЧ, гепатит, от нарколога, психиатра, делает флюорографию. По мере подготовки ему объясняют правила поведения и принимают решение о помещении в центр.

Заключают трехсторонний договор – организация, воспитанник, родственник.

Поскольку филиалы находятся по всей России, необязательно, что человека примут по месту проживания. Есть такое понятие, как фактор дистанции. Если зависимый живет в Краснодаре, то его лучше направить в Москву или Санкт-Петербург и наоборот. Если человек жил и употреблял в Динской, то в этом месте ему будет сложно пройти реабилитацию. Родные просторы будут вызывать синдром тяги.

Как проходит лечение

В момент прохождения курса не все приходят к 100-процентному результату. Некоторые покидают центр, как только почувствуют первые признаки хорошего самочувствия, а потом срываются. Эффективность зависит от трех факторов: работа центра, семья, желание самого человека.

«Многие люди, которые приходят к нам, не ставят задачу отказаться от зависимости полностью. Они приезжают на какое-то время, просто взять “отпуск”, сделать паузу. Такому не поможет ни врач, ни Бог, ни президент. Здесь проявляется воля человека, – рассказывает Роман Ермаков. – Мы уделяем большое внимание взаимоотношениям в семье. Потому что проблема кроется внутри. И если после прохождения реабилитации человек возвращается в семью, где деструктивные отношения, это в 90 % срыв». Родные часто выступают в роли созависимых. Когда своими поступками и поведением пытаются спасти больного. Дают ему деньги, оплачивают счета, оправдывают проблемы по работе, вытаскивают из полиции. Близкие часто думают, что больной оценит помощь и перестанет употреблять. Но фактически они не дают ему возможности взять ответственность за себя и свои поступки, а только усугубляют ситуацию. Поэтому в центре параллельно проводится работа с родными.

Финансирование организации

В центре реабилитации отсутствует постоянное государственное финансирование. Есть частные лица, благотворители, которые помогают. Например, хлебозавод № 5 еженедельно обеспечивает свежим хлебом на протяжении пяти лет. Кто-то продуктами. Иногда помогают родственники. Но это реже всего. Так как зачастую в семье, где человек «употребляет», накапливаются долги – зависимый тратит последние деньги, продает материальные ценности, ворует. Когда он обращается в центр, его семья зачастую сама нуждается в помощи.

«Если не будет гранта, не будет твердой уверенности в финансовом плане. У нас есть две проблемы: одна связана с финансированием, вторая – с помещением. Здание, где находится наш центр, арендовано на те средства, которые выделил грант президента. Мы от этого зависим. Сейчас нам круглосуточно поступают звонки с просьбами о помощи. В Динской максимум можно разместить 15 человек. Куда деть остальных? Очень надеемся на поддержку властей», – делится руководитель центра.

Срок реабилитации в центре

«Наша программа помощи рассчитана в среднем на год. Состоит из двух частей – первые полгода человек проходит реабилитацию (возвращение к жизни), затем ресоциализацию (возвращение в общество). Год восстановления – это 90 % успеха. После окончания курса воспитанник проходит тест, как и при поступлении, на наличие зависимости. После лечения мы продолжаем сопровождение – проводим беседы, организуем паломнические поездки, находимся на связи», - рассказывает Роман Ермаков.

Возможность обучения и трудоустройства для воспитанников

У центра есть договоренность с заводом металлоизделий Краснодара. Для тех, кто успешно пройдет реабилитацию, есть возможность трудоустроиться или пройти обучение, например, на фрезеровщика, сварщика. Также заключен договор с экономическим институтом Краснодара. Люди могут получить диплом юриста, экономиста. Обучение бесплатное, при условии, что у человека нет высшего образования.

Кто обращается за помощью

«В центр обращаются различные категории людей с нарко-, алкозависимостью, игроманией. Зависимость не распределяет по возрасту, профессии, социальному положению или материальному состоянию. Курсы реабилитации проходят люди различного ранга, характера, профессии, финансового уровня, социального положения. Обращаются уборщики, трактористы, те, кто служил в органах, врачи, учителя, спортсмены. Эта беда может настичь каждого», - говорит руководитель организации.

Что нужно для полного выздоровления

Чтобы избавиться от зависимости и достичь эффективного результата, лечение в организации происходит по 4 направлениям:

1) медицинская помощь – проведение детоксикации, лечение капельницами и таблетками;

2) психологическая помощь – поддержка и содействие человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации;

3) занятия с социальным педагогом – работа над отклонениями в психике, из-за которых нарушают общепринятые нормы поведения;

4) духовное развитие – работа со священником.

В основе лечения – духовное развитие

Православная церковь рассматривает зависимость как болезнь и как греховную страсть. Человек, который стал наркоманить, в какой-то степени осознает, к чему это может привести. А формирующаяся зависимость толкает его на более тяжкие грехи – насилие, воровство, проституция. Поэтому в церкви есть спасение – молитвенное правило, таинство участия в исповеди, причастие, духовные беседы со священнослужителем.

«Именно при таком подходе есть случаи полного восстановления и излечения от недуга», – рассказывает председатель реабилитационного центра.

Организация работает на территории Краснодарского края 6 лет. За это время реабилитацию прошли 378 человек. Из них 80 – успешно.