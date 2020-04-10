Заявление на пособие по безработице можно подать дистанционно

Ранее в Центре занятости Динского района «РВС» сообщали, что подать заявление на выплату пособий по безработице удаленно нельзя. На днях появилась информация, что условия изменились.

В госучреждении рассказали, что теперь это возможно сделать через общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

Первое обязательное условие – наличие личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслугах»).

Прежде чем рассказать о положениях и правилах оформления статуса, уточним, что безработными, согласно закону*, признаются следующие граждане:

трудоспособные;

в данный момент не имеющие работы и заработка;

зарегистрированные как те, кто ищет работу и готов к ней приступить.

Если какой-то из этих пунктов отсутствует, статус безработного не может быть оформлен.

Как подать заявление?

Войдите на портал «Работа в России» (trudvsem.ru). На главной странице, если посмотреть чуть ниже, будет написано большими буквами посредине на фиолетовом фоне: «Подать заявление на выплату пособия по безработице онлайн». Нажмите. Вас переадресует на страницу о сведениях подачи заявления для постановки на учет в качестве безработного. Где большими буквами написано «Назначение пособия по безработице», справа под этим есть красная кнопка «Оформить пособие по безработице». Нажмите на нее. Авторизуйтесь при помощи данных учетной записи на Госуслугах. После того как ввели логин и пароль, заполните заявление по форме.

Важно:

В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме из списка. Если Вы не создавали резюме на портале «Работа в России», то нажмите кнопку «Создать резюме». Страница создания резюме откроется в новой вкладке. Заполните резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на страницу заявления и выберите только что созданное резюме из списка.

В блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации таким же образом, как оно указано в вашем паспорте.

В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в котором вы хотите получить услугу, а также службу занятости населения. Помните, в дальнейшем вам придется обратиться лично в ту службу занятости населения, которую вы выберете. Убедитесь, что вам будет удобно до нее добираться.6. Нажмите кнопку «Отправить заявление».

Узнать статус заявления можно там же, на портале «Работа в России».

Как происходит процесс оформления выплат дальше?

После оформления вся информация направляется в Центр занятости по месту жительства гражданина. Если там в базе имеются вакансии и сведения о рабочих местах и работодатель согласен провести электронное собеседование, Центр занятости подбирает 2 варианта, направляет их гражданину. В течение трех дней после получения предложений безработный связывается с работодателем для уточнения всех подробностей о вакансии и проходит собеседование.

«Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы безработным принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме», – говорится на официальном сайте портала «Работа в России».

Если будет выявлена недостоверная информация сведений в заявлении, Центр занятости вправе отказать в признании гражданина безработным.

Уведомление о решении поступает тоже в электронной форме.

Одновременно с решением о признании безработным Центр занятости населения принимает решение о назначении гражданину пособия по безработице.

Сколько положено выплат?

Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель:

состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель;

впервые ищет работу (ранее не работал);

прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Период начисления минимального пособия – 3 месяца.

Для тех, у кого стаж более 26 недель, период начисления пособия – 6 месяцев;

Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.

Размер пособия по безработице зависит от:

продолжительности и вида трудовой или иной деятельности гражданина, предшествующей началу безработицы;

величины среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;

а также местности, в которой проживает гражданин.

При этом размер не может быть выше максимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 12130 рублей) и не ниже минимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 1500 рублей).

*Закону Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»