Заявление на пособие по безработице можно подать дистанционно
Ранее в Центре занятости Динского района «РВС» сообщали, что подать заявление на выплату пособий по безработице удаленно нельзя. На днях появилась информация, что условия изменились.
В госучреждении рассказали, что теперь это возможно сделать через общероссийскую базу вакансий «Работа в России».
Первое обязательное условие – наличие личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслугах»).
Прежде чем рассказать о положениях и правилах оформления статуса, уточним, что безработными, согласно закону*, признаются следующие граждане:
- трудоспособные;
- в данный момент не имеющие работы и заработка;
- зарегистрированные как те, кто ищет работу и готов к ней приступить.
Если какой-то из этих пунктов отсутствует, статус безработного не может быть оформлен.
Как подать заявление?
- Войдите на портал «Работа в России» (trudvsem.ru).
- На главной странице, если посмотреть чуть ниже, будет написано большими буквами посредине на фиолетовом фоне: «Подать заявление на выплату пособия по безработице онлайн». Нажмите.
- Вас переадресует на страницу о сведениях подачи заявления для постановки на учет в качестве безработного. Где большими буквами написано «Назначение пособия по безработице», справа под этим есть красная кнопка «Оформить пособие по безработице». Нажмите на нее.
- Авторизуйтесь при помощи данных учетной записи на Госуслугах.
- После того как ввели логин и пароль, заполните заявление по форме.
Важно:
- В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме из списка. Если Вы не создавали резюме на портале «Работа в России», то нажмите кнопку «Создать резюме». Страница создания резюме откроется в новой вкладке. Заполните резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на страницу заявления и выберите только что созданное резюме из списка.
- В блоке «Место жительства» должно быть указано место регистрации таким же образом, как оно указано в вашем паспорте.
- В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в котором вы хотите получить услугу, а также службу занятости населения. Помните, в дальнейшем вам придется обратиться лично в ту службу занятости населения, которую вы выберете. Убедитесь, что вам будет удобно до нее добираться.6. Нажмите кнопку «Отправить заявление».
Узнать статус заявления можно там же, на портале «Работа в России».
Как происходит процесс оформления выплат дальше?
- После оформления вся информация направляется в Центр занятости по месту жительства гражданина.
- Если там в базе имеются вакансии и сведения о рабочих местах и работодатель согласен провести электронное собеседование, Центр занятости подбирает 2 варианта, направляет их гражданину.
- В течение трех дней после получения предложений безработный связывается с работодателем для уточнения всех подробностей о вакансии и проходит собеседование.
«Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы безработным принимается центром занятости населения по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме», – говорится на официальном сайте портала «Работа в России».
Если будет выявлена недостоверная информация сведений в заявлении, Центр занятости вправе отказать в признании гражданина безработным.
Уведомление о решении поступает тоже в электронной форме.
Одновременно с решением о признании безработным Центр занятости населения принимает решение о назначении гражданину пособия по безработице.
Сколько положено выплат?
Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель:
- состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель;
- впервые ищет работу (ранее не работал);
- прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Период начисления минимального пособия – 3 месяца.
Для тех, у кого стаж более 26 недель, период начисления пособия – 6 месяцев;
Для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.
Размер пособия по безработице зависит от:
- продолжительности и вида трудовой или иной деятельности гражданина, предшествующей началу безработицы;
- величины среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;
- а также местности, в которой проживает гражданин.
При этом размер не может быть выше максимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 12130 рублей) и не ниже минимальной величины пособия по безработице (в 2020 году – 1500 рублей).
*Закону Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Комментарии