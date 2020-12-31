Здоровья, безопасных дорог, добрых вестей… Чего еще желают жителям?

Совсем скоро наступит 2021 год.

Мы пообщались с руководителями различных организаций и узнали, чего же они желают жителям Динского района в преддверии праздника.

Евгений Николаевич Пергун, глава Динского района

Дорогие друзья! Еще совсем немного, и 2020 год станет историей. Он научил нас жить и трудиться в абсолютно новых условиях. Объединяться и вместе преодолевать трудности. За это время главными качествами для каждого человека стали выдержка, терпение, умение сохранять оптимизм и, невзирая ни на что, уверенно смотреть в будущее. Пусть наступающий 2021 год под бой курантов принесет с собой надежды на позитивные перемены, оправдает самые смелые ожидания, станет для всех нас годом добрых вестей, желаемых высот, благополучия и успехов. Пусть новогодние рождественские дни создадут атмосферу тепла и уюта в каждом доме, в каждой семье. Дарят радостные минуты общения с самыми дорогими людьми. Удачи вам и вашим близким. Крепкого здоровья, счастья, радости, исполнения заветных желаний, любви, стабильности, достатка и всех благ. С наступающим Новым годом!

Протоиерей Иоанн Лапко

Уважаемые жители Динского района! Сердечно и душевно поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новолетием 2021 года.

Желаю вам крепости духовных и телесных сил, достатка и благополучия каждой семье, долгих благих лет.

Я выражаю надежду, что каждый из нас, подобно волхвам, принесет свой дар Господу: утешит добрым словом плачущего и скорбящего, накормит неимущего, окажет помощь нуждающемуся, будет прощать своих обидчиков и молиться за них.

Пусть новый год принесет долгожданный мир на Украине, в Сирии, Нагорном Карабахе. Пусть по нашим сокрушенным молитвам исчезнет эпидемия коронавируса.

Пусть в Новом году не покидает нас радость о пришедшем в мир Богомладенце. А под покровом Пресвятой Богородицы будут мир и благоденствие.

Будьте счастливы и Богом хранимы!

«Христос рождается, славите!», «Христос с небес, встречайте!»

Марина Ежкова, начальник управления образования Динского района

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год принесет в ваши семьи стабильность, благополучие, семейное счастье, любовь, удачу и, конечно же, крепкое здоровье. Мира и добра вашим семьям!

Сергей Чикишев, главный врач Динской центральной районной больницы

Уважаемые жители Динского района, коллеги, друзья! Поздравляю вас с наступающим светлым праздником Нового года и Рождества. В это непростое для всех нас время хотелось бы особенно пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Чтобы хорошо встретить и провести Новый год, хочу напомнить вам старую добрую традицию, которая всегда была принята в России, – отмечать Новый год дома, в кругу семьи, родных и немногочисленных верных близких друзей. Оставайтесь в Новый год дома. Счастья, здоровья и удачи!

Артур Иванов, начальник ОГИБДД по Динскому району, подполковник полиции

Новый год – время радости и отличного настроения. Мы подводим итоги уходящего 2020 года и с надеждой планируем свое будущее. От имени коллектива и от себя лично сердечно поздравляю всех участников дорожного движения с наступающим 2021 годом! Перед нами новые задачи, новые планы, которые должны приумножить нынешние достижения в сфере безопасности дорожного движения.

В наступающем Новом году желаю всем здоровья, безопасных дорог, добра, благополучия, успехов в благих начинаниях и прекрасного новогоднего настроения!

Максим Кустов, замначальника 12 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по краю, начальник 146 пожарно-спасательной части

Дорогие жители и гости Динского района! От себя лично и от всего коллектива пожарной охраны и МЧС Динского района в преддверии Нового года хочется пожелать вам в первую очередь крепкого здоровья. Чтобы пандемия коронавируса отступила и все мы могли свободно планировать и заниматься своими делами. Также хочется пожелать каждому мира, добра, семейного теплого очага и благополучия. Исполнения всех заветных мечт и желаний. Ну и, конечно же, не забывайте о мерах пожарной и личной безопасности. Берегите себя и своих близких. С Новым годом, дорогие друзья!

Денис Жиглов, начальник управления Пенсионного фонда РФ в Динском районе

Уважаемые жители Динского района, уважаемые земляки! Позвольте вас поздравить с 2021 годом! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, тепла и удачи вашим семьям. Будьте счастливы, будьте здоровы. Берегите себя, своих близких и родных.

Александр Савчук, руководитель Динской районной детско-молодежной федерации карате киокусинкай

Динская детско-молодежная федерация киокусинкай поздравляет всех жителей Динского района с наступающим 2021 годом. Желаем вам в новом году самое главное – здоровья, любви, верности, крепости духа. Занимайтесь спортом. В здоровом теле – здоровый дух!