Здоровья, счастья, удачи... Чего еще желают друг другу жители района?

Совсем скоро мы встретим новый, 2020 год. Традиционно "РВС" собрала поздравления для всего района от местных жителей и руководителей различных учреждений.

Владимир Новиков, старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК

РФ по Краснодарскому краю:

«Поздравляю всех жителей Динского района с наступающими новогодними праздниками.

Желаю, самое главное, крепкого здоровья, мира, благополучия в семье, стабильной обстановки в стране и в Динском районе! Побольше радостных событий всем вам! Будьте счастливы!»

Максим Кустов, начальник Динского пожарно-спасательного гарнизона:

«Добрый день, дорогие жители и гости Динского района! В преддверии Нового года хочется пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, мирного неба над головой, процветания,

исполнения всех заветных мечт и пожеланий! Ну и, конечно же, не забывайте о мерах своей безопасности и окружающих. Всего вам доброго!»



Протоиерей Ионанн Лапко:

«Уважаемые жители станицы Динской и Динского района!

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Сердечно и вседушевно поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием – 2020 годом!

Праздник Рождества Христова – это торжество примирения человека с Богом, предвозвещение искупительного подвига Сына Божия и обновления пораженной грехопадением прародителей человеческой природы.

Дорогие мои! От всего сердца примите мои самые искренние поздравления с наступающим Рождеством Христовым – мироспасительным праздником! Пусть 2020 год принесет долгожданный мир на Украине, в Сирии, в каждом доме, в каждой семье!

Пусть под покровом Пресвятой Богородицы будет мир и благоденствие, а неугасимый свет Вифлеемской звезды освещает ваш путь ко спасению и свободе от греха! Пусть в Новом 2020 году вас не покидает радость о пришедшем в мир Богомладенце. Будьте счастливы и Богом хранимы!

«Христос раждается, славите!» «Христос с небес, встречайте!»»

Евгений Гринченко, депутат Старомышастовского сельского поселения:

«От депутатов Старомышастовского сельского поселения поздравляю всех жителей нашей маленькой Родины — Динского района, с наступающим праздником! Желаю всем счастья, самое главное, здоровья в новом году! Пусть те обиды и горести, которые были в прошлом, уйдут, а го принесет только самое лучшее!»

Алиса Колесникова, ст. Пластуновская:

«Я желаю всем жителям Динского района здоровья и счастья!»













Александр Заикин, ст. Пластуновская:

«Я желаю Динскому району чистоты, порядка и доброты!»

















Светлана Шевченко, ст. Пластуновская:

«Я желаю в новом году всем счастья и здоровья!»















Наталья Лысаковская, руководитель студии «Надежда» (ст. Пластуновская):

«Я желаю Динскому району процветать и также чтобы все время появлялось что-то новое и станице Динской, и в других станицах, чтобы была везде чистота, чтобы люди были здоровыми! Чтобы в больницах было поменьше больных, если же кто-то туда и попадал, то к ним все были вежливыми!Дороги чтобы у нас были хорошими! Желаю, чтобы у все сбылись в новом году все мечты!»



Маргарита Юксеева, директор Дворца культуры станицы Пластуновской:

«Всем жителям Динского района я желаю только здоровья, благополучия, счастья, любви, чтобы наш район процветал, чтобы был богатым, красивым, чтобы все были счастливы в наступающем новом году! Ну и, конечно, чтобы не было у нас войны. Плохое все пускай остается в уходящем году, а все хорошее будет в новом!»





Наталья Костыльная, руководитель танцевальных коллективов Дворца культуры станицы Пластуновской:

«Всем жителям Динского района в новом году желаю добра, счастья, терпения, благ, благополучия в семье и удач в жизни! Всего-всего вам хорошего! С наступающим Новым годом!»









Наталья Водичева и Зинаида Головкова, с. Красносельское:

«Мы, жители села Красносельского, с огромным удовольствием поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем всем прекрасного настроения, здоровья, чтобы все мечты в новом году сбылись! Всего-всего самого наилучшего!»

«Поздравляем всех жителей Краснодарского края с наступающим Новым годом! Желаем им счастья, здоровья, чтобы в новом году крыса приносила только самое-самое хорошее! Всем здоровья! Отличного настроения!»

Анна Никулина, с. Красносельское:

«Я хочу пожелать жителям села Красносельского, в первую очередь, счастья в жизни. В новом, 2020 году, желаю здоровья всем, успехов в учебе и работе! Всего хорошего жителям района!»









Алексей Моторыгин, тренер по плаванию спортивной школы «Нептун» (ст. Динская):

«Желаю в наступающем 2020 году быть более жизнерадостными, здоровья, больше двигаться, ведь движение — это жизнь, и все у вас будет отлично!»





Евгений Мурзин, тренер по плаванию спортивной школы «Нептун» (ст. Динская):

«Уважаемые жители Динского района, хочется пожелать в новом 2020 году материального благополучия, здоровья, счастья, удачи и занимайтесь спортом!»





Оксана Мурзина, специалист по кадрам спортивной школы «Нептун» (ст. Динская):

«Хочу пожелать жителям Динского района мирного неба над головой, пусть 2020 принесет только вам только удачу. Приходите к нам в бассейн плавать — будете здоровыми. И приводите своих детей. Мир! Спорт! Удачи!»





Сергей Кириченко, прокурор Динского района:

«Уважаемые жители Динского района! Поздравляю вас с наступающими новогодними и Рождественскими праздниками! Пускай в каждом доме царит мир, любовь и спокойствие! Почаще проводите время с самыми близкими! Ну и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и радости! Всех благ!»





Наталья Колоколова, специалист отдела кадров кинотеатра «40 лет Победы»:

«Дорогие динчане, кинотеатр «40 лет Победы» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом. Мы желаем вам исполнения всех желаний, прекрасного настроения, добра, счастья, любви! И пусть все беды обходят стороной вас и ваших близких».









Людмила Астахова, администратор кинотеатра «40 лет Победы»:

«С Новым годом, волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радости, достатка,

И во всех делах порядка.

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!»





Денис Жиглов, начальник Управления Пенсионного Фонда в Динском районе:

«Уважаемые земляки, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в следующем году у вас не было никаких проблем, никаких стрессовых ситуаций!

Будьте здоровы, будьте счастливы! Пусть будет как можно больше солнечных и радостных счастливых дней!»

