Земляки: династия механизаторов из села Первореченского

Династия из трех поколений, носящих фамилию Сосна, проживает в селе Первореченском нашего района.

Кавалер Георгиевского крест Нестер Степанович Сосна и его жена Дарья Ефимовна в начале лета 1935 года со своими четырьмя детьми – дочерью Верой и сыновьями Ильей, Александром, Нестером, собрав свои скудные пожитки, отправились в дальний путь к своим родственникам в хутор Первая речка Кочеты (ныне село Первореченское) в гости из Омской области, да так и остались здесь жить.

Вступив в колхоз «Трудовая коммуна», семья Нестера Степановича начала свою трудовую жизнь в сельскохозяйственном производстве.

Старший сын Илья был направлен работать рядовым колхозником на строительство Тщикского водохранилища в 1940 году у станицы Васюринской, ставшего впоследствии так называемым Кубанским морем. Это дало возможность ему познакомиться с некоторыми механизмами и зародило в его сознании мечту стать трактористом, что и стало его пожизненной профессией.

Но война нарушила созревшие планы. Илья ушел в армию в 1942 году и сражался на Ленинградском фронте. После победы он вернулся в родное село и стал механизатором. Его жена Нина Михайловна тоже работала в колхозе. За свой труд она была награждена медалью «За трудовое отличие» и занесена в колхозную «Книгу почета» теперь уже колхоза «Победа».

Вся семья Нестера Степановича со всеми детьми познала невзгоды немецкой оккупации.

Второй сын Александр Нестерович еще подростком освоил трактор и уже в 1943-1944 годах отличался в труде в военные годы.

После службы в Советской Армии освоил один из первых энергонасыщенных тракторов – К-700.

Обо всем этом рассказал ветеран Великой Отечественной войны, художник, почетный гражданин Динского района, автор книги о селе Первореченском, о колхозе «Победа» Михаил Прокопович Снесарев.

За многолетний добросовестный труд Илья был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью «Ветеран труда». В его честь неоднократно поднимали «флаг трудовой славы».

Его жена Александра Германовна всю свою сознательную жизнь работала дояркой на МТФ.

Сын Александра Нестеровича Николай, следуя примеру отца, тоже стал механизатором.

Третий сын Нестер Нестерович успешно закончил курсы трактористов и пополнил семью механизаторов первой бригады колхоза «Победа». Его жена Любовь Степановна прошла в полеводстве поваром в столовой, заведующей кладовой.

Супруга Нестера Нестеровича трудовую жизнь провела на свекловичной плантации до самой пенсии.

Это был второй этап семейной династии Сосна. Третий этап составили внуки Петр, Сергей и Александр. Все они, следуя семейным традициям, стали механизаторами, отслужили в армии и вернулись в родной колхоз.

Создали свои семьи. Имеют уже своих детей, продолжают работать на технике.

Сложная армейская судьба досталась Сергею. Он стал ветераном боевых действий в Афганистане. Все три брата освоили сложности механизмов сельскохозяйственной техники: зерновые и свеклоуборочные комбайны, посевные агрегаты, современные отечественные и зарубежные тракторы, в совершенстве знают агротехнику возделывания сельхозкультур.

Премии и благодарственные регалии всегда сопровождали их трудовую деятельность. И сейчас их трудовой путь в самом разгаре.

Я с ними работал и прекрасно их всех знаю. Крепкие ребята. Надежные труженики. Ко всему этому хочется добавить, что в селе Первореченском продолжают жить и работать другие династии.

Общеизвестны фамилии Рыбалка, Мозговые, Бойко и другие. Они – опора и надежда села. И добрая память. Спасибо всем им за то, что они были, есть и будут такие. Надеюсь на четвертое поколение династий.

Бывший председатель колхоза «Победа»,

ныне пенсионер С. С. Харченко