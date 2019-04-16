Переезд в Пластуновской закроют на ремонт

В редакцию «РВС» обратились жители, увидевшие на железнодорожном переезде в станице Пластуновской объявление о том, что с 23 по 26 апреля его закроют. «На три дня будет перекрыт путь из Украинского. Многие из нас работают в Динской, Пластуновской, а теперь нам три дня придется дома сидеть или ездить в многокилометровый объезд?»

Позвонили в редакцию и представители организации, доставляющей продукты. «У нас в маршруте много точек не только в Динском районе, но и в других. Хотелось бы понимать, на какое время будет закрыт переезд. Наши машины как-то стояли там пять часов из-за ремонта…»

Чтобы разъяснить эту ситуацию, журналисты «РВС» обратились к главе Пластуновского сельского поселения Сергею Олейнику. Глава рассказал нам, что от железнодорожников у него такие сведения: в один из дней с 23 по 26 апреля на полдня будет перекрыт переезд. Более точная дата станет известна немного позже. В планах у железнодорожников несколько объектов, и пока неизвестно, в какой из дней они приедут на ремонт в Пластуновскую.

Как только станет известна дата закрытия переезда, «РВС» опубликует ее.