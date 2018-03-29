Жалоба: цены в Динском морге берут будто «с потолка»

Когда в семью приходит траур, на плечи близких ложатся заботы по организации похорон. И здесь зачастую приходится сталкиваться с довольно серьезными тратами. Но позже, отойдя от шока, некоторые приходят в недоумение: за что они отдают такие суммы?

С этим столкнулась и семья Екатерины. Ее отец упал дома, его тут же отправили в больницу, но спустя сутки нахождения в реанимации он скончался. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, позже в морге, когда дочь вместе с внучкой пришли забирать тело своего близкого, их огорошили: с вас 13500 рублей.

«Перед нами стояли еще несколько человек, им сказали – 10000 рублей, а нам 13500. Непонятно, за что? При этом, как он (сотрудник) выразился, если бы это был субботний день, отдали бы больше. Он написал чек, в котором просто перечислил услуги: одевание, омовение, бальзамирование, бритье тела, формалиновая маска. Но что и сколько стоит – непонятно», – с трудом сдерживая эмоции, рассказывала Екатерина.

В то же время дочь покойного не совсем поняла, для чего необходимо было делать бальзамирование, если они забирали тело в пятницу, 16 марта, в 16.00, а хоронили уже в субботу, 17 марта, днем. При этом комната, в которой ночь предстояло провести покойному, была довольно холодной.

Мы связались с Романом Горшковым, чья печать находилась на квитанции. Он сразу уточнил, что их организация не проводит вскрытия. Кроме того, основной перечень услуг они оказывают на дому, по необходимости Роман работает и на базе морга в Динской. В перечень оказываемых Романом услуг входит, например, бальзамирование, одевание, омовение, некоторые из них в районе делают лишь две организации.