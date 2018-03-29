Жалоба: цены в Динском морге берут будто «с потолка»
Когда в семью приходит траур, на плечи близких ложатся заботы по организации похорон. И здесь зачастую приходится сталкиваться с довольно серьезными тратами. Но позже, отойдя от шока, некоторые приходят в недоумение: за что они отдают такие суммы?
С этим столкнулась и семья Екатерины. Ее отец упал дома, его тут же отправили в больницу, но спустя сутки нахождения в реанимации он скончался. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, позже в морге, когда дочь вместе с внучкой пришли забирать тело своего близкого, их огорошили: с вас 13500 рублей.
«Перед нами стояли еще несколько человек, им сказали – 10000 рублей, а нам 13500. Непонятно, за что? При этом, как он (сотрудник) выразился, если бы это был субботний день, отдали бы больше. Он написал чек, в котором просто перечислил услуги: одевание, омовение, бальзамирование, бритье тела, формалиновая маска. Но что и сколько стоит – непонятно», – с трудом сдерживая эмоции, рассказывала Екатерина.
В то же время дочь покойного не совсем поняла, для чего необходимо было делать бальзамирование, если они забирали тело в пятницу, 16 марта, в 16.00, а хоронили уже в субботу, 17 марта, днем. При этом комната, в которой ночь предстояло провести покойному, была довольно холодной.
Мы связались с Романом Горшковым, чья печать находилась на квитанции. Он сразу уточнил, что их организация не проводит вскрытия. Кроме того, основной перечень услуг они оказывают на дому, по необходимости Роман работает и на базе морга в Динской. В перечень оказываемых Романом услуг входит, например, бальзамирование, одевание, омовение, некоторые из них в районе делают лишь две организации.
Не каждый день люди сталкиваются с похоронами близких и, когда приходят в морг на опознание, видят некие изменения во внешнем виде покойного.
Так, например, удивляются, почему лицо синее или жидкость сочится, на что я говорю: можем поправить, но это уже платные услуги. Обычно родственники умершего отвечают: делайте все, что нужно.
Что касается бальзамирования, его, по словам специалиста, в 90 % случаях необходимо делать. Причем не имеет значения температура в помещении, где будет находиться покойный. Это зависит от многих факторов – веса, когда в последний раз был прием пищи перед смертью и так далее.
«Здесь стоит учитывать процессы брожения в кишечнике, бывали неприятные исходы события, когда люди отказывались от бальзамирования, а потом звонили ночью и просили приехать, так как у покойного вздувался живот», – вспоминает Роман.
В то же время специалист отмечает, что он всегда предупреждает о платности услуг. По его утверждениям, порой близкие покойного сразу говорят ему об ограниченных финансовых возможностях, тогда Роман делает минимальный спектр из необходимого. «В любом случае у каждого есть выбор, я не могу навязывать услуги, а лишь предлагаю, что нужно сделать и что родные в случае чего могут сделать сами», – подытожил Роман Горшков.
Кроме того, у специалиста есть прайс-лист, но он отмечает, что одна и та же услуга может стоить по-разному в зависимости от ряда причин – состояния тела, болезней погибшего и т. д.
Цены на платные немедицинские услуги в отделении судебно-медицинской экспертизы:
- прием и хранение тел умерших в специальных условиях, обеспечивающих их сохранение, при предъявлении медицинского свидетельства о смерти (1 сутки) – 555 руб.;
- устранение посмертных гнилостных изменений – 3767 руб.;
- бальзамирование тела – 4314 руб.; отдельных областей трупа - 2361 руб.;
- реставрация внешнего облика – целостности трупа в случаях травматических разрушений (в количестве от 1 до 3 частей тела, зашивание ран до 2 см) – 1666 руб; свыше 3 частей тела, зашивание ран более 3 сантиметров - 3619 руб.;
- санитарная и косметическая обработка тел умерших (погибших) - 1953 руб.
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