В динском кинотеатре во время фильма появилась реклама казино

В редакцию «РВС» обратился читатель: «Прямо сейчас в Динском кинотеатре идёт показ пиратской копии мультфильма "В поисках Йети" с гигантской надписью рекламы онлайн казино Absolut.777!!! Как такое возможно?! И за просмотр "пиратской копии" берут деньги!» - возмущен мужчина.

Журналист связался с директором киноцентра «40 лет Победы» Раисой Колоколовой, которая осветила произошедшее:

«Данный мультфильм был приобретен согласно договору у кинопрокатной компании «Кубанькино» специально для организованных показов по коллективным заявкам. Сделано это было ввиду отсутствия на данный момент новых мультфильмов для детей младшего возраста. Сегодня, 17 сентября, должен был состояться организованный показ для школьников из Агронома. Но они не смогли приехать — сломался автобус. А так как фильм уже был внесен в расписание кинотеатра и к тому же пришла мама с детьми, то мы начали сеанс для них.

Сейчас ведется разбирательство с компанией, которая предоставила данный контент. На основании этого будут приняты меры. В свою очередь, зритель не имел права вести аудио-, видеосъемку мультфильма».

Прокатное удостоверение мультфильма.





Если перейти по адресу, который рекламируется в мультфильме, то мы попадем на сайт онлайн-казино. Причина этого проста: большинство пиратских фильмов публикуются на сайтах, которые так или иначе связаны с онлайн-казино. Поэтому на них присутствует реклама этих ресурсов. Вопрос в другом: как в "Кубанькино" попал пиратский фильм с такой наглой рекламой сайта с азартными играми?



Какое наказание прописано в УК РФ?

"Размер уголовного наказания зависит от стоимости прав на использование фильмов: при стоимости прав до 1 млн руб. - штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода директора за период до 18 месяцев, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы и лишение свободы до 2 лет (п. 2 ст. 146 УК РФ)".