Жара побила рекорд 70-летней давности

Теплые деньки переросли сначала в горячие, а сейчас они становятся похожими на огненные. Синоптики говорят, что сейчас в Краснодарском крае стоит аномальная жара. Настолько аномальная, что был побит рекорд 70-летней давности.



Портал "Метеовести" сообщает, что 10 июля был преодолен суточный рекорд максимально возможной температуры в Кисловодске, Анапе и Минеральных Водах. Такого не случалось с 2000-х годов. А вот в Краснодаре максимальная температура воздуха составила +38°. Это на 0,4° больше рекорда, который был установлен аж в 1947 году. Прогнозы синоптиков не утешают: аномальная жара еще какое-то время сохранится в регионе. Возможно, даже будет побит еще какой-нибудь рекорд.