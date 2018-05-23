Дебоширов на железной дороге внесут в черный список в поездах

Если человек станет нарушителем, то целый год не сможет пользоваться железнодорожным транспортом.

Как сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, соответствующие предложения уже подготовлены.

В компании пока не могут назвать сроки введения этой меры, поскольку некоторые положения документа требуют доработки.

Например, еще необходимо прописать условия, при которых перевозчик не может отказать пассажиру (например, если железнодорожный транспорт для него единственно возможный способ передвижения).

Предполагается, что в черный список дебоширы в поездах будут попадать на 12 месяцев. После этого срока ограничения будут аннулированы.