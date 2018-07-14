Железнодорожный переезд - зона повышенной опасности

По данным статистики чаще всего виновниками дорожной аварии на железнодорожных переездах становятся водители, игнорирующие знаки светофора, или просто невнимательные. Довольно трагический случай произошел в начале июля в Ростовской области. Большегруз выехал на пути, но преодолеть их не успел. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения было не избежать. В результате погиб помощник машиниста.

Госавтоинспекция Динского района призывает водителей быть особо внимательными на железнодорожных переездах и не нарушать правила дорожного движения.

Помните, переезды подразделяют на регулируемые и нерегулируемые. В первом случае возможность движения определяют по положению шлагбаума, сигналам светофора и звуковой сигнализации либо по сигналам дежурного по переезду.

Многие регулируемые переезды оснащены барьерами-автоматами.



