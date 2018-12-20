Жене Соловьеву из Динской нужна помощь

Проблемы со здоровьем у него выявили на втором месяце жизни, он плохо брал грудь, терял в весе. Со временем заболевание прогрессировало. В 2,5 года мальчику поставили диагноз: атипичный аутизм эндогенного генеза с выраженным расстройством экспрессивной речи, когнитивными нарушениями, со стойким неврозоподобным энурезом. Женя живет с мамой и младшим братом. Сейчас ему девять лет, он посещает индивидуальные занятия в школе. Все это время ребенок получает медикаментозное лечение, но с каждым годом его состояние ухудшается. Мама мальчика Екатерина узнала, что в Москве есть профильная клиника, и очень хочет показать ребенка столичным специалистам. Стоимость лечения, проживания и дороги, по подсчетам Екатерины, обойдется в 90-100 тысяч рублей. Сейчас мама пытается накопить на первую поездку для консультации со специалистами клиники.

Если вы хотите помочь Жене, можно перевести средства на карту Сбербанка мамы:

4276 8300 3721 3351

Екатерина Анатольевна Стряпан