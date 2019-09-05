Женщина из Новотитаровской превратила свой дом в сказку
На днях в редакцию «РВС» обратились несколько жителей Новотитаровской. Они рассказали, что у них в станице живет женщина, их подруга, которая занимается рукоделием и самостоятельно придумывает для своего дома и двора дизайн с помощью оригинальных композиций.
Чтобы посмотреть на это лично, журналист «РВС» отправилась к ней домой.
Героиню этого материала зовут Наталья. Ей 62 года. Она оказалась скромной, но гостеприимной. В районе ее дом можно узнать сразу. Уже около двора находится клумба с цветами, лебедями из покрышек и фигуркой волка из мультика «Жил-был пес» со знаменитой фразой: «Ты заходи, если что!».
Заходишь во двор и попадаешь будто в сказку. Здесь самодельный пруд с уточками, колодец, белочка с шишками, колобок, аисты, те же лебеди и много цветов: как в земле, так и в горшках. Большинство здесь она придумала сама.
Когда Наталья провела журналиста «РВС» в дом, стало понятно, что улица и двор – не единственные поводы для удивления. Везде у нее висят картины, вышитые крестиком. Хозяйка показала комнату, на кровати и стенах в которой находятся подушки с вышивкой. Наталья делала их своими руками. Животные, птицы, геометрические узоры, цветы – каких композиций на них только не увидишь.
Она рассказала, что заниматься этим делом начала лет 15-20 назад. Ее научила соседка. Несколько раз попробовала, понравилось. Всего в ее коллекции около 50 подушек. Не продает, щедро раздает и дарит своим знакомым и друзьям. Вышивает обычно по вечерам перед телевизором. Если удается уделить время этому делу и днем, то на пошив и вышивку может уйти дня четыре, а так – около недели. Дизайн для подушек черпает из газет и журналов.
Наталья отметила, что обычно это делают из ниток «мулине», но она по-другому, как ее научила соседка: покупает головные платки, распускает их и иглой с нитками вышивает узоры.
Другая соседка-подружка показала Наталье, как вязать крючком коврики из полиэтиленовых пакетов. Теперь они размещаются на полу по дому.
Кроме этого, своими руками она делает салфетки и мочалки.
Все это еще больше восхищает, когда становится известно, что это не является ее основными делами. Вышивать она стала, когда еще ходила на работу, параллельно с этим ухаживала за своими родителями. Сейчас у нее появились и другие увлечения, при этом она успевает вести хозяйство – выращивает нутрий и кур, выполняет домашние дела.
«Пусть в 23.00 включу телевизор, хоть полчасика, пока не задремаю, но все равно что-то сделаю», – смеется она.
Наталья дала понять: если нравится то, чем занимаешься, несмотря на обстоятельства, можно все равно найти возможность посвятить этому время.
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