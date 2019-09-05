Женщина из Новотитаровской превратила свой дом в сказку

На днях в редакцию «РВС» обратились несколько жителей Новотитаровской. Они рассказали, что у них в станице живет женщина, их подруга, которая занимается рукоделием и самостоятельно придумывает для своего дома и двора дизайн с помощью оригинальных композиций.

Чтобы посмотреть на это лично, журналист «РВС» отправилась к ней домой.

Героиню этого материала зовут Наталья. Ей 62 года. Она оказалась скромной, но гостеприимной. В районе ее дом можно узнать сразу. Уже около двора находится клумба с цветами, лебедями из покрышек и фигуркой волка из мультика «Жил-был пес» со знаменитой фразой: «Ты заходи, если что!».