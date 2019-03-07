Женщины нелегких профессий
Оксана Боева собак любит с детства. Поэтому и профессию выбрала соответствующую – кинолог. Для семьи решение пойти в правоохранительные органы было неожиданным. Начинала она свою карьеру в Новом Уренгое, на Кубань переехала почти шесть лет назад. Сейчас девушка несет службу в отделе МВД России по Динскому району в звании старшего сержанта полиции. О том, что ее профессия не женская, Оксана слышит часто. Но эти суждения ни разу не заставили девушку усомниться в правильности своего выбора.
Как призналась Оксана, сохранять женственность при такой работе очень сложно. По ее словам, девушка всегда должна оставаться девушкой, неважно, в юбке она или в форме. Сохранять свои добрые качества, женственность.
Свою профессию я люблю за преданность своих собак, за любовь, за честность, за искренность, за уверенность, что тебя не предадут. В любой момент, когда заходишь к ним, тебя встречают с улыбкой, с любовью. Каждому надо уделить время, какая бы собака ни была...
Многие знают Наталию Комову как российскую дзюдоистку, чемпионку и призера чемпионатов России, мастера спорта России международного класса. В 2012 году она стала участницей летних Олимпийских игр в Лондоне. Также Наталия является призером летней Универсиады 2007 года в Бангкоке и победительницей кубков Европы и мира, турниров серии гран-при и большие шлемы.
В прошлом году Наталия ушла из большого спорта, сейчас она работает тренером в Центре единоборств станицы Динской.
По мнению Наталии Комовой, занятия спортом не проходят бесследно. Даже если человек не достигнет определенных вершин в спорте, эти навыки оставят положительный отпечаток в жизни, в учебе.
На вопрос «За что вы любите свою профессию?» Наталия скромно ответила: «Просто люблю».
Женщина успевает совмещать семейную жизнь и работу. Муж спортсменки – тоже тренер, поэтому с пониманием относится к ее занятости.
Задача тренера – не просто воспитать чемпиона, а сделать спортсмена хорошим человеком. Тренер должен быть наставником. Он должен сделать все, чтобы подопечные полюбили этот вид спорта. Привить понимание, что спортсмены – это одна большая команда
Придя в медицину, Инесса Крылова воплотила свою детскую мечту. В профессии Инесса уже 11 лет. В Динской район переехала по программе «Земский доктор». Сейчас занимает должность старшего врача отделения СМП Динской ЦРБ. Инесса с легкостью совмещает семью и работу. В роли главного помощника зачастую выступает старший сын, ему девять. Он с удовольствием помогает маме, присматривает за младшим братом. Кроме того, успевает посещать различные кружки и секции.
«Мне нравится спасать людей», – признается доктор в ответ на вопрос: «За что вы любите свою работу?»
Несмотря на трудности, с которыми так или иначе приходится сталкиваться изо дня в день, Инесса никогда не задумывалась о смене профессии.
В сложном жизненном графике врач и мама двоих детей находит время для поддержания своей женственности.
В свободное время люблю побаловать домочадцев вкусной едой. Больше всего мне нравится печь пахлаву и куличи...
Нину Вылцыну призвали на службу в 1978 году. На тот момент юная девушка работала в райкоме комсомола и в ее обязанности входило взаимодействие с военным комиссариатом. Родные ее во всем поддержали. Замуж женщина вышла за военнослужащего, поэтому вопрос, стоит ли Нине продолжать служить, не стоял. Через время в семье военных родился сын. Достигнув призывного возраста, он без колебаний пошел отдавать долг Родине. За сорок лет службы женщина ни разу не сталкивалась с мнением, что ее профессия не женская.
Женщина признается, что ей все дается легко. В плотном графике находится время и для себя, ведь военнослужащим дамам тоже хочется быть красивыми, и нашей героине это удается. Сейчас Нина Вылцына возглавляет секретный отдел в Динском районном военкомате.
Женщина не единожды доказывала свой профессионализм. На днях в Динском райвоенкомате проходила краевая проверка по защите государственной тайны и защите информации. Нина и ее коллеги в очередной раз доказали свою компетентность и стали лучшими.
Моя профессия дисциплинирует и помогает развивать в себе такие качества, как ответственность и пунктуальность...
Комментарии