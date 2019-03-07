Женщины нелегких профессий

Оксана Боева собак любит с детства. Поэтому и профессию выбрала соответствующую – кинолог. Для семьи решение пойти в правоохранительные органы было неожиданным. Начинала она свою карьеру в Новом Уренгое, на Кубань переехала почти шесть лет назад. Сейчас девушка несет службу в отделе МВД России по Динскому району в звании старшего сержанта полиции. О том, что ее профессия не женская, Оксана слышит часто. Но эти суждения ни разу не заставили девушку усомниться в правильности своего выбора.

Как призналась Оксана, сохранять женственность при такой работе очень сложно. По ее словам, девушка всегда должна оставаться девушкой, неважно, в юбке она или в форме. Сохранять свои добрые качества, женственность.







