Женская консультация ЦРБ переезжает на новое место

Сегодня, 13 сентября, жители Динской заметили, как из Женской консультации ЦРБ выносят мебель.

Редакция «РВС» обратилась за уточнением подробностей к заместителю главного врача Динской ЦРБ Галине Мадгазиной.

Она рассказала, что сейчас женская консультация готовится к переезду. Теперь она будет работать по адресу: Динская, улица Крайняя, 2 «А», второй этаж хирургического корпуса. Вход отдельный со стороны аптечного управления.

Там, где она находилась до этого (на Красной, 111), будут делать ремонт, после чего в этом здании расположится Детская поликлиника. А женская консультация, наоборот, переедет на место Детской поликлиники. Пока прием будет вестись по улице Крайней, свою работу там ЖК начнет уже с понедельника, 16 сентября.