Женя и Денис мечтают о подарках на Новый год

Наши новые участники акции — шестилетний Женя Пшеницкий и пятилетний Денис Карпенко из Динской.

С этими малышами «РВС» уже встречалась, когда писала об их семье — в ней семеро детей, трое из которых — приемные.

Сначала мы расскажем о Жене.

У него краниостеноз, сагиттальный синоз, скафоцефалия, РЭР при дизартрии.

Как рассказывает мама, когда мальчика брали из Дома ребенка в Краснодаре, то уже знали о диагнозах.

«Нам сказали, что его 3,5 года не брал никто из-за того, что все они связаны с головой. Но мы не побоялись.

Общаемся с ним как со здоровым ребенком. При этом постоянно ездим на коррекционные занятия с логопедом и пьем необходимые лекарства», - делится Татьяна.

Мальчик очень веселый, любознательный, общительный. Он с удовольствием играет со своими братиками и сестричками.

Любимая игрушка у Жени — розовый мишка, с которым всегда спит.

Ребенок любит технику. Ему нравится фотографировать, изучать телефон и компьютер.

Еще одна страсть малыша — конструирование. Он просто обожает создавать различные строения из блоков конструктора. Мальчик с удовольствием проводит время с тактильными игрушками. Все это помогает развивать мелкую моторику.

От Деда Мороза Женя мечтает получить в подарок робота, который «будет уметь ходить, поднимать руки и кружиться».

Второй участник — Денис Карпенко.

У него дизартрия. Из-за того, что речевой аппарат малыша недоразвит, ему сложно выговаривать слова.

«Когда мы забирали Дениса из детского отделения больницы, то у него была целая куча диагнозов. Благодаря семейной любви и реабилитации, они уходили один за другим.

К трем годам поставили этот диагноз. До 1 года не было даже гуления.

Сейчас Денис все понимает, но не все может сказать из-за недоразвитости речевого аппарата. Некоторые слова не может правильно выговорить. К трем годам его словарный запас был как у годовалого ребенка», - рассказывает мама.

Мальчик очень любит лепить из пластилина, играть в компьютерные игры. Также ему очень нравится игрушечный транспорт, который очень похож на настоящий.

Денису нравятся автомобили. У него даже есть руль, который он берет с собой в машину и рулит вместе с папой.

Малыш очень стеснительный, скромный, но очень дружелюбный.

На Новый год он мечтает увидеть под елкой железную дорогу с паровозом.





Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Жени и Дениса, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.







В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к ребятам и поздравят их с Новым годом.