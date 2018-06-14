Жилищные баталии в «сиротском доме»

В редакцию «РВС» обратился Виктор Козлов – житель дома № 2 на улице Кондратенко в станице Динской. Он утверждает, что многоквартирный дом, который построили в конце 2014 года по государственной программе Краснодарского края «Дети Кубани», был возведен с многочисленными нарушениями.

Уже через год, по словам мужчины, в процессе эксплуатации начали возникать проблемы:

- появился грибок;

- нет гидроизоляции в ванной комнате;

- перегорает электропроводка – не выдерживают автоматы;

- из стен вываливаются розетки;

- проект не соответствует фактическому строению.

Как рассказывает Виктор, балки перекрытия на крыше были прогнившие, их нужно было заменить, но вместо этого к ним просто прикрутили новые.

Жилец утверждает, что изначально он обратился к бывшему главе района Сергею Жиленко. Целый год никаких мер не принималось.

Затем Виктор Козлов рассказал о своей проблеме непосредственно Вениамину Кондратьеву – губернатору Краснодарского края. Руководитель дал поручение главе района исправить все недочеты до начала отопительного сезона. Но ничего, как рассказывает Виктор Козлов, не было сделано.

В итоге, по словам мужчины, Сергей Жиленко ушел в ЗСК, а проблема так и не решилась.

Сейчас вопросом занимается нынешний состав администрации.

В дом с проверками уже выезжали различные комиссии. Но существенных изменений, как утверждает Виктор Козлов, не происходит.

Соседний дом также возвел этот же застройщик. Мы решили пообщаться с его жильцами. Евгений, который проживает в доме №6 по улице Спортивной еще с момента сдачи в эксплуатацию, рассказывает, что нареканий у него нет, свет, газ, вода есть, подъезд чистый и аккуратный.

«РВС» связалась с представителями застройщика, которые прокомментировали данную ситуацию по ул. Кондратенко, 2.

«По этому дому серьезных конструктивных нарушений нет. Жизням людей ничего не угрожает. Если были скрытые дефекты, которые обнаруживались в процессе эксплуатации, их устраняли. Представители застройщика выезжали по каждому обращению, которое поступало от жильцов.

По поводу появления плесени – тоже проверялся данный факт. Жильцы, которые жаловались на проблему, сами нарушали правила эксплуатации: были закрыты вентиляционные каналы и отсутствовала циркуляция воздуха в квартире.

На крыше комиссией были выявлены среди стоек некоторые из сухостоя, но их было невозможно определить изначально. Недочет исправлен.

Когда снимали натяжные потолки в квартирах на третьем этаже для устранения скрытых дефектов, Коровушкина (владелица квартиры и сожительница Козлова) попросила взамен выполнения работ предоставить им гипсокартон и профиль, чтобы самим смонтировать конструкцию, так как они будут заменять потолки. Когда этот же жилец пожаловался на отсутствие гидроизоляции в ванной комнате, администрация создала комиссию. После вскрытия пола, было обнаружено, что гидроизоляция, как и положено, присутствует.

Да и сам человек, который обратился в редакцию с жалобой, в доме не прописан. Квартира выделялась непосредственно его сожительнице.

В целом на отделочные работы по дому гарантия составляет 3 года, а на несущие конструкции – 5 лет. Данный объект был построен в декабре 2014 года.

К нам обращалась администрация района по поводу жалоб жильцов дома по ул. Кондратенко, 2. Каждый раз на место выезжали специалисты. В тех случаях, когда жалобы подтверждались фактами, замечания устранялись.

Администрация всегда своевременно реагирует. Да и в целом, так как этот дом строился по программе «Дети Кубани», к нему было особо пристальное внимание — самые незначительные скрытые дефекты устранял застройщик, хотя это должна делать управляющая компания. Такая была, но жильцы не платили по счетам, поэтому она и прекратила сотрудничество с данным домом».