Житель Красносельского:

“У нас полно деревьев, которые вот-вот попадают на дорогу. Уже страшно и опасно ездить”, - такое обращение поступило в редакцию “РВС” от жителя Красносельского.

Мужчина рассказал, что на въезде в село целая лесополоса требует порядка.

Кроме этого, он интересовался, планируются ли дорожные работы в микрорайоне Светлом со стороны кладбища.

Журналист “РВС” обратилась в администрацию Красносельского сельского поселения. Там сообщили, что полномочий на обрезку и вырубку деревьев у них нет. Автодорога Динская - Старомышастовская является собственностью “Краснодаравтодор”.

Что касается второго вопроса, то грейдирование гравийного покрытия в микрорайоне Светлом произведено 26 декабря 2019 года. Кроме данной дороги, отгрейдированы участки на улицах Шевченко, Длинной, в мкр-не Светлом.

По поводу деревьев далее был сделан запрос в “Краснодаравтодор”. Специалисты связались с редакцией и с обратившимся, чтобы уточнить, где именно находятся аварийные деревья.

Позже местный житель рассказал, что лесополосой действительно занялись.

“Часть спилили, но работы там куча, ветки пока брошены прямо в лесополосе. Но теперь хотя бы над дорогой не свисают, ехать не так страшно. Результат однозначно есть”, - пояснил мужчина.

В редакцию “РВС” он прислал видеозаписи до и после работ специалистов.