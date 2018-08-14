Житель: на кладбище в Старомышастовской творится ужас

В редакцию «РВС» поступило сообщение от жителя станицы Старомышастовской.

«На старом кладбище в станице творится ужас! Деревья упали из-за ветра, но и без них был беспорядок. Полно старых деревьев, которые давно пора убрать, свалка посреди кладбища, все поросло травой. В некоторых местах невозможно пройти. Куда смотрит местная администрация? Неужели никому нет до этого дела?

Так мы и спросили у главы администрации Сергея Долженко.

По его словам, дело до порядка есть, но вопрос этот непростой.

- Убирать на кладбище очень сложно. Поваленные деревья и кучи мусора, как правило, находятся в глубине территории. Мы просим жителей выносить мусор к краю дороги, чтобы техника могла его забрать, но так поступают не все. Вот и образуются около могилок кучи мусора, веток. Надо понимать, что раз вы посадили деревья, то нужно и дальше нести за них ответственность, следить, в случае необходимости спиливать и убирать. Так же и с травой — убрали на могилке, вынесите траву к краю дороги, трактор заберет. Мы не можем убирать каждую могилку, наше дело - содержать в порядке всю территорию.

По словам Сергея Долженко, каждый год на старом кладбище проводится субботник, но участвуют в нем исключительно работники администрации, простые жители не приходят.

- Получается, что порядок у могилок жители наводят раз в году - к Пасхе. А все остальное время это забота администрации.

Как нам рассказали в районном управлении строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики, каждое поселение может само решать, разрешать жителям сажать деревья на кладбище или нет. Но в основном это касается новых захоронений. Так, в Старомышастовской на новом кладбище стараются не допускать, чтобы сажали высокорослые деревья. За ними потом тяжело ухаживать, обрезать и удалять. А вот как быть со старыми деревьями? Вопрос остается открытым. Можно понять и администрацию: убирать у могил - это всегда ручной процесс, а где найти столько рабочих рук, чтобы вынести весь мусор с кладбища? Но и позиция жителей понятна — хочется прийти почтить память своих родственников на чистой благоустроенной территории и не беспокоиться о том, кто должен убирать упавшее на соседнюю могилку дерево.

Смогут ли администрация и жители найти компромисс? Пока в это верится с трудом. Радует, что хотя бы новое кладбище содержится в чистоте. У обратившегося в «РВС» жителя Старомышастовской претензий к порядку там нет. Разве что трава растет. Но скосить ее легче, чем пилить деревья.