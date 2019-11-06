Житель Украинского: «На весь поселок один фонарь!»

Глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов пояснил, что перебои в работе линий уличного освещения в поселке были вызваны выходом из строя прибора учета.

«На данный момент прибор учета заменен, все линии восстановлены. Также сейчас проводятся работы по замене устаревших ламп на современные светодиодные светильники, что повысит качество уличного освещения. Работы по замене светильников выполнят до конца этого года», – прокомментировал глава администрации.

Напомним, недавно с похожей проблемой обращался молодой человек из Динской. Он утверждал, что вечером в скейтпарке не покатаешься – не работает фонарь.



